Полезная мутация: обнаружен генетический механизм влияния на продолжительность и качество сна

29 августа 2019     15
Полезная мутация: обнаружен генетический механизм влияния на продолжительность и качество сна

Американские учёные обнаружили мутировавший ген ADRB1, благодаря которому его носители высыпаются не за восемь, а за шесть часов. Дальнейшее изучение особенностей этого гена может привести к созданию новых видов лекарств для профилактики нарушений сна, отмечают специалисты.

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выяснили, что мутировавший ген ADRB1 отвечает за продолжительность и качество сна. Обладатели этой версии гена могут спать в среднем на два часа меньше, чем обычные люди, и при этом высыпаться.Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Человек спит в среднем около восьми часов в день. Хронический недосып приводит к развитию ряда опасных болезней, отмечают учёные из UCSF. Американские специалисты решили исследовать генетические особенности людей, которым достаточно спать всего шесть часов в сутки. Учёные изучили последовательность ДНК нескольких членов одной семьи, обладавших такой способностью. В результате у гена ADRB1 был выявлен механизм влияния на процессы сна и бодрствования.

В ходе лабораторных исследований учёные выяснили, что мутировавший ген кодирует одноимённый белок ADRB1 (β1-адренорецптор) и активизирует нейроны мозга, которые позволяют спать меньше и при этом высыпаться.

Первые опыты над мутировавшим геном учёные провели в пробирке globallookpress.com © Jochen Tack/imageBROKER.com

«Это исследование знаменует собой волнующий новый рубеж, преодолевая который, мы изучаем сложное устройство сетей головного мозга, а также различные виды нейронов, отвечающих за сон и бодрствование», — утверждает один из авторов исследования Луис Птачек, невролог UCSF.

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Затем исследователи провели ряд экспериментов на мышах. Грызуны с мутировавшим геном ADRB1 также стали спать меньше, чем обычные мыши, и прекрасно высыпались. 

Учёные признают, что исследование изменённого гена на грызунах не дают полной картины, поскольку циркадные ритмы сна людей и грызунов различны, к тому же человеку свойственно действовать наперекор своим биологическим потребностям — не спать по ночам или, например, пить кофе. Также исследователи отмечают, что изученный ген лишь один из многих, влияющих на физиологию сна, и впереди их ждёт много сложной работы.

Американские неврологи уверены, что дальнейшие исследования приведут к прикладным разработкам — созданию лекарств, нормализующих процессы сна и бодрствования.

Источник: Россия Сегодня

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