Политолог прокомментировал слова Трампа о выделении средств Украине

18:14

Кирилл Горшенин

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не начнут вносить ЕС и другие страны.

По его мнению, это решение продиктовано как внешнеполитическими, так и внутриполитическими причинами.

«Сегодня Украина частично фигурирует во внутриполитической повестке дня в США в связи с очередными скандалами на фоне президентских выборов в Соединённых Штатах. Более того, Дональд Трамп никогда не скрывал своих намерений по поводу того, чтобы ЕС принимал более активное участие в финансировании проектов, которыми занимается Вашингтон. В частности, Украина — это один из тех проектов, которыми много лет подряд занимаются в Штатах», — заявил Мезюхо.

Ранее Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».

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Источник: Россия Сегодня