Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе

5 октября 2019     19
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе

16:00

Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву.

РИА Новости

«Полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО (отдельных районах Донецкой области. — RT), первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан», — сообщили в ведомстве.

В полиции заявили, что для работы подготовлены 800 полицейских, а также предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

В августе Министерство внутренних дел Украины сообщило, что подготовило уже почти 800 полицейских, которых в будущем задействуют в операции по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Источник: Россия Сегодня

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