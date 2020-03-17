«Полностью разрушена инфраструктура»: сможет ли Ирак добиться от СБ ООН осуждения ударов США по своей территории

Багдад ожидает международной реакции на действия Вашингтона, нанёсшего ранее удар по иракским правительственным объектам. Как заявили в МИД Ирака, сейчас республика работает над тем, чтобы мобилизовать всех своих партнёров для поддержки собственного суверенитета. Иракская сторона подала жалобу в Совбез ООН на действия США, которые в Багдаде расценивают как агрессию против страны. Ранее ВС США нанесли серию ударов по ряду объектов в Ираке, пострадали как позиции шиитских повстанцев, так и регулярной армии. По мнению экспертов, реальных оснований для того, чтобы американские военные оставались в Ираке, нет, однако Багдаду будет непросто призвать Вашингтон к ответу.

Официальный Багдад добивается международной поддержки в связи с ударами американских ВС по иракской территории. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

«Ирак работает над тем, чтобы мобилизовать усилия всех друзей и партнёров для поддержки его позиции в защиту уважения суверенитета Ирака после недавних воздушных ударов США по объектам безопасности Ирака, приведших к гибели и ранению людей», — заявил Ахмед ас-Сахаф РИА Новости.

По словам дипломата, Багдад уже подал жалобу в Совбез ООН в связи с ударами США по правительственным объектам в Ираке. Эти действия Вашингтона в правительстве республики считают «грубым нарушением» суверенитета и агрессией против Ирака, добавил Ахмед ас-Сахаф.

Ранее ВВС США нанесли удары по нескольким объектам на территории Ирака, включая строящийся аэропорт в городе Кербела. Как сообщили в пресс-службе иракских органов безопасности, в результате атаки погибло трое бойцов 19-й дивизии иракской армии, двое сотрудников полиции, а также один работник аэропорта.

«Полностью разрушена инфраструктура и склады с оружием подвергшихся ударам объектов», — сообщили в пресс-службе.

Руководство вооружённых сил Ирака осудило действия США, назвав удары по иракским объектам нарушением «принципа сотрудничества». По мнению иракской стороны, заявления Вашингтона о том, что атака стала ответом на нападение на американскую военную базу, являются лишь отговоркой. На практике своими действиями США могут спровоцировать эскалацию и ухудшение ситуации с безопасностью в Ираке, считает иракское военное руководство.

Обмен ударами

Напомним, 11 марта военная база Эт-Таджи в Ираке подверглась ракетному обстрелу, в результате которого погибли два американских военнослужащих и британский военврач, ещё 14 человек получили ранения. Вашингтон обвинил в атаке шиитскую группировку «Катаиб Хезболла», а также власти Ирана.

«Было применено много ракет, полностью установлено, что это был Иран. Как вам известно, это была повстанческая группировка, но, скорее всего, её мог поддерживать Иран», — заявил президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент.

Группировка «Катаиб Хезболла» входит в состав иракских «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби»), сражавшихся с 2014 года против «Исламского государства»*. Руководство «Хашд аш-Шааби» отвергло свою причастность к нападению на американские военные объекты.

Иранский МИД в ответ выразил протест американскому руководству. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави назвал заявления американского лидера безосновательными. Дипломат также предостерёг американскую сторону от необдуманных шагов, отметив, что именно присутствие США в Ираке является фактором напряжённости в этой стране.

Члены группировки «Катаиб Хезболла» Reuters © Thaier al-Sudani

Однако американское руководство предпочло военный вариант реагирования: уже 12 марта США нанесли удары по пяти оружейным складам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке. Об этом говорилось в сообщении, размещённом на сайте Пентагона.

«Ранее этим вечером США провели оборонительные точечные удары против объектов «Катаиб Хезболла» в Ираке. Эти удары были нацелены на пять складов с вооружениями», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что авиаудары США по складам группировки «Катаиб Хезболла» стали «решительным и пропорциональным» ответом на «трусливую атаку» на силы коалиции в Ираке.

При этом фактически ударами были задеты также объекты «Хашд аш-Шааби». Как заявили в организации, эти атаки США не останутся без ответа.

Возмущение официального Багдада также связано с тем, что «Хашд аш-Шааби» входит в состав национальной армии Ирака, пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

«Поэтому инфраструктура «Хашд аш-Шааби» находится там же, где и объекты регулярной правительственной армии. Соответственно, удары наносятся по всем — и по ВС Ирака, и по объектам группировки», — отметил эксперт.

Как и предупреждали в Тегеране, американские обстрелы объектов на территории Ирака ещё больше взвинтили напряжённость в регионе.

Вскоре ракетному обстрелу подверглась ещё одна американская база: по информации СМИ, на территорию базы в районе иракского города Киркук упала ракета. Иракским военным удалось найти установку, из которой был выпущен снаряд, а также ещё 11 невыпущенных ракет.

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14 марта американская база Эт-Таджи подверглась новой атаке, в результате которой пострадало пять человек, из них двое — иракские военнослужащие, а трое — бойцы международной коалиции. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» полковник Майлс Кэггинс. По информации американского командования, на территорию базы упало 25 107-миллиметровых ракет.

По мнению экспертов, источником военного обострения в Ираке является политика Вашингтона в регионе. Такой точки зрения придерживается, в частности, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Эта ситуация связана с гегемонистской политикой США. Формально Вашингтон признаёт Ирак суверенным государством, но на практике этому противоречит сам факт нахождения американских военных на территории Ирака. Ситуация в регионе полностью зависит от тактики США, которая вряд ли будет изменена в обозримом будущем», — отметил эксперт в беседе с RT.

Взрыв возмущения

Обстрелы были произведены на фоне роста антиамериканских настроений в Ираке из-за убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий КСИР погиб в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада в начале января 2020 года. Тогда в ответ на действия Вашингтона иракское правительство сообщило о подготовке к выводу американского военного контингента из страны. За резолюцию, призывающую кабмин положить конец иностранному военному присутствию в стране, проголосовал иракский парламент.

Военная база США «Эт-Таджи» Reuters © Thaier al-Sudani

Антиамериканские настроения нашли своё выражение и в уличных манифестациях: в январе в стране прошла серия протестных акций, участники которых требовали вывода американских военных из страны.

Так, 24 января в Багдаде и других городах Ирака прошёл «марш миллионов» по призыву известного шиитского военно-политического деятеля Муктады ас-Садра, который выступил против американского военного присутствия в Ираке.

Однако в Вашингтоне отвергли возможность вывода американских войск из страны. Об этом заявил специальный представитель госсекретаря США по взаимодействию в Сирии и специальный посланник в Международной коалиции по борьбе с ИГ Джеймс Джеффри. Дипломат сообщил, что США не собираются обсуждать вывод войск из Ирака.

Дональд Трамп Reuters © Joshua Roberts

Также ранее Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае, если власти страны проявят «враждебность» по отношению к США.

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«У нас есть очень дорогая авиабаза, которая находится там. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдём, если они не заплатят нам за неё», — подчеркнул президент США, комментируя заявление иракских чиновников о возможном выводе американского контингента из страны.

При этом эксперты сомневаются в том, что нахождение коалиции под руководством США в Ираке оправдано с точки зрения контртеррористической борьбы. По словам Бориса Долгова, «Исламское государство» уже не представляет опасности, и борьбу с ним нельзя считать основанием для сохранения иностранного военного контингента в стране.

«Есть иракская армия, которая достаточно боеспособна, чтобы предотвратить при поддержке шиитских добровольцев возможное возрождение ИГ», — считает эксперт.

Однако Багдад вряд ли сможет добиться серьёзной международной поддержки своих требований к Вашингтону.

«Ирак справедливо требует соблюдать его суверенитет, но это невозможно реализовать на практике, поскольку страна была оккупирована США ещё во время падения режима Саддама Хусейна. Скорее всего, сейчас американское руководство напомнит иракским коллегам о нестабильности в регионе, а также о двусторонних соглашениях, согласно которым военные США находятся в Ираке», — считает Борис Долгов.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Труевцев.

«Власти Ирака уже попытались оказать давление на американскую сторону, потребовав в январе вывода войск США из страны. Однако Вашингтон преследует свои интересы и не намерен выводить из региона свои базы. Что касается обращения в ООН, то, возможно, у инициативы Багдада могут быть перспективы на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, где за неё могут проголосовать многие страны. Но резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной силы. А в Совбезе ООН США сразу же наложат вето на проект резолюции, осуждающей действия американской стороны», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня