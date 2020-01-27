Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Mail.ru

11:47

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервисов Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в работе интернет-ресурсов.

РИА Новости

Сбои наблюдаются примерно с 10:00 мск, они зафиксированы, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

В основном пользователи жалуются на проблемы при использовании почты (61%), ещё 27% — на работу сайта.

25 января пользователи из ряда стран жаловались на сбой в работе Facebook.

Источник: Россия Сегодня