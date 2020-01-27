Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Mail.ru

27 января 2020     24
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Mail

11:47

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервисов Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в работе интернет-ресурсов.

РИА Новости

Сбои наблюдаются примерно с 10:00 мск, они зафиксированы, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

В основном пользователи жалуются на проблемы при использовании почты (61%), ещё 27% — на работу сайта.

25 января пользователи из ряда стран жаловались на сбой в работе Facebook

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Чиновники решили судьбу брошенных в Шереметьево детей
Чиновники решили судьбу брошенных в Шереметьево детей

Брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево мальчиков из Комсомольска-на-Амуре могут передать родной матери Ольге, которая завела новую семью. О судьбе …


Поклонская сняла шпильки и надела кеды
Поклонская сняла шпильки и надела кеды

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прибыла на встречу с людьми в Евпатории в белых кедах с разноцветными шнурками. Фотографии опубликованы в …


ЧП на выходных: севастопольская Орловка горела ярким пламенем
ЧП на выходных: севастопольская Орловка горела ярким пламенем

Пожар произошел 26 января в селе Орловка под Севастополем. Об этом стало известно в 15:44. Спасатели по сигналу выехали на …


Вести Севастополь 27.01.2020
Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Материнский капитал вскоре начнут давать за первенцев. Покупают квартиры, платят за детский сад. Как ещё государственная …


Жители блокадного Ленинграда получили в Севастополе медали в честь 75-летия Победы
Жители блокадного Ленинграда получили в Севастополе медали в честь 75-летия Победы

Сегодня на аллее городов-героев у знака «Ленинград» жителям блокадного города, которые живут в Севастополе, вручили медали “75 лет Победы”. Награда …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты