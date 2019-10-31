Помпео заявил о «враждебности» Китая к американским «ценностям»

31 октября 2019     11
Помпео заявил о «враждебности» Китая к американским «ценностям»

09:30

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям». Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Помпео, США «приняли рост Китая в надежде, что он станет более свободны, но в ответ КПК воспользовалась доброй волей» Вашингтона.

«В настоящее время Дональд Трамп сталкивается с реальностью враждебности КПК к США и нашим ценностям. Мы должны иметь дело с Китаем таким, какой он есть, а не таким, каким бы мы хотели его видеть», — написал он.

В начале октября Помпео сообщил о введении Вашингтоном визовых ограничений против китайских чиновников.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Помпео заявил о «враждебности» Китая к американским «ценностям»
Помпео заявил о «враждебности» Китая к американским «ценностям»

09:30 Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и …


Две трети россиян презрели ипотеку
Две трети россиян презрели ипотеку

Лишь каждый пятый россиянин (19 процентов) допускает возможность оформить жилищный кредит. Опрос об отношении граждан к ипотеке провел Фонд общественного …


Дом Островского
Дом Островского

Зданию Малого театра исполнилось 195 лет. С одной стороны, сумасшедшие цифры, с другой… Ну что для истории и искусства какие-то …


Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию
Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым. С таким заявлением выступил глава комитета крымского парламента …


В ГД предложили запретить главам НКО-иноагентов создавать партии
В ГД предложили запретить главам НКО-иноагентов создавать партии

В Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты