Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией

31 декабря посол России в США Анатолий Антонов и Джон Салливан обсудили развитие российско-американских отношений.

Госсекретарь добавил, что Салливан является подходящей кандидатурой на пост посла.

«Мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Россией», — написал Помпео в своём Twitter, комментируя приведение к присяге нового посла США в Москве Джона Салливана.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.

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