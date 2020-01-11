Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.
«Мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Россией», — написал Помпео в своём Twitter, комментируя приведение к присяге нового посла США в Москве Джона Салливана.
Госсекретарь добавил, что Салливан является подходящей кандидатурой на пост посла.
31 декабря посол России в США Анатолий Антонов и Джон Салливан обсудили развитие российско-американских отношений.
Источник: Россия Сегодня