Помпео и глава МИД Франции обсудили важность НАТО

16 ноября 2019     22
Помпео и глава МИД Франции обсудили важность НАТО

00:15

Госсекретарь США Майк Помпео провёл в Вашингтоне встречу с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность НАТО и необходимость продолжения трансатлантического сотрудничества для противодействия угрозам ради взаимных интересов в области безопасности», — сообщили в ведомстве.

Также стороны «обменялись мнениями о важности вступления в ЕС для Северной Македонии и Албании, о поддержке Украины и о привлечении Ирана к ответственности за его продолжающиеся провокации».

7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон выразил мнение, что НАТО переживает «смерть мозга» и Европе пора самостоятельно решать свою судьбу.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован этим заявлением Макрона.

Источник: Россия Сегодня

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