Помпео намерен посетить конференцию по Ливии в Берлине

Мероприятие пройдёт 19 января. На него приглашены Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран.

Ранее сообщалось, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции.

«Госсекретарь направится в Берлин 19 января, чтобы посетить международную конференцию по Ливии, совместно организованную Германией и ООН», — указывается в заявлении Госдепа.

Госсекретарь США Майк Помпео собирается посетить конференцию по урегулированию в Ливии, которая пройдёт в Берлине.

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