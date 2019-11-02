Помпео посетит Германию 6—8 ноября

2 ноября 2019     19
Помпео посетит Германию 6—8 ноября

04:23

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 6—8 ноября Германию с визитом, в рамках которого встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Морган Ортагус.

Reuters © Huseyin Aldemir

«Госсекретарь Майк Помпео посетит Германию 6—8 ноября для того, чтобы подчеркнуть важность двусторонних отношений, встретится с высокопоставленными чиновниками и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине падения Берлинской стены», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

У Помпео также назначены встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем. 

В конце октября Помпео и глава российского МИД Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин выразил готовность вернуть в казну более 6 млрд рублей, таким образом, частично признав …


Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой …


Помпео посетит Германию 6—8 ноября
Помпео посетит Германию 6—8 ноября

04:23 Госсекретарь США Майк Помпео посетит 6—8 ноября Германию с визитом, в рамках которого встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. …


Один человек погиб и 19 ранены в ДТП с автобусом в Колумбии
Один человек погиб и 19 ранены в ДТП с автобусом в Колумбии

Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в Колумбии. Информацию об этом распространила газета …


Российским компаниям захотели пойти на уступки
Российским компаниям захотели пойти на уступки

Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки является рудиментом экономической системы России и подлежит отмене. Об этом заявил министр финансов и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты