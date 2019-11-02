Помпео посетит Германию 6—8 ноября

04:23

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 6—8 ноября Германию с визитом, в рамках которого встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Морган Ортагус.

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«Госсекретарь Майк Помпео посетит Германию 6—8 ноября для того, чтобы подчеркнуть важность двусторонних отношений, встретится с высокопоставленными чиновниками и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине падения Берлинской стены», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

У Помпео также назначены встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем.

В конце октября Помпео и глава российского МИД Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.

Источник: Россия Сегодня