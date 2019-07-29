Помпео: третья встреча Трампа и Ким Чен Ына не запланирована

16:19

Третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не планируется, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Ничего в проработке нет. Ничего не запланировано», — сказал он во время выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал ракетные пуски Северной Кореи.

По его словам, Северная Корея «не проводила ядерное испытание».

Также 30 июня лидеры США и Северной Кореи провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил произошедшее.

Источник: Россия Сегодня