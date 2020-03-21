Попова: 90% заболевших коронавирусом россиян заразились за границей

20 марта 2020, 23:54

Подавляющая часть россиян, у которых подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, заразились за границей. В России заболели только 11 человек, близко контактировавших с инфицированными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня Россия имеет 90% заболевших людей, которых мы выявили здесь… привёзших… инфекцию из-за рубежа… Из общего списка у нас 11 человек, которые заболели в России, но каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привёз вирус из-за рубежа», — приводит её слова в эфире радио «Комсомольская правда» ТАСС.

20 марта в девяти регионах России было выявлено 54 случая заражения COVID-19.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось со 199 до 253.

При этом в Москве, по последним данным, зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Источник: Россия Сегодня