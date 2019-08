Поправка при стрельбе: демократы предлагают ограничить право на владение оружием после массовых убийств в Техасе и Огайо

Кандидаты в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс и Камала Харрис предложили конгрессменам принять законы, ограничивающие свободную продажу оружия. Такие заявления были сделаны после двух случаев массовой стрельбы в штатах Техас и Огайо, которые привели к гибели 29 человек. Однако эксперты считают, что в ближайшее время власти не пойдут на такие меры. По их мнению, решающим препятствием станет не столько деятельность влиятельных лоббистов, сколько исторически сложившаяся традиция: вторая поправка к Конституции гарантирует американцам право на ношение оружия. При этом аналитики не исключают, что на уровне отдельных штатов ограничительные меры будут приняты.

Кандидаты в президенты от Демократической партии США Берни Сандерс и Камала Харрис выступили за принятие законов, ограничивающих оборот огнестрельного оружия, после очередных случаев массовых расстрелов в стране. Оба политика заявили, что в случае победы на выборах главы государства они выступят с такого рода инициативами.

При этом Сандерс обрушился с критикой на Дональда Трампа и Республиканскую партию. Кандидат от демократов назвал массовые расстрелы проявлением «внутреннего терроризма». Со всеми этими явлениями Трамп, по мнению политика, не борется или борется недостаточно. Напротив, благодаря заявлениям и действиям главы государства в стране получила распространение «опасная укореняющаяся культура фанатизма», считает он.

«Господин президент, прекратите свою расистскую, ненавистническую и антииммигрантскую риторику. Язык, на котором вы говорите, создаёт атмосферу, поощряющую воинствующих экстремистов», — отметил Сандерс в своём Twitter, обращаясь к Трампу.

По мнению политика, республиканцы, используя свой контроль над сенатом конгресса США, действуют в угоду влиятельному оружейному лоббисту, Национальной стрелковой ассоциации, и поэтому не могут эффективно бороться с массовыми расстрелами.

«Всякий раз, когда происходит трагедия, сенат трепещет перед могуществом Национальной стрелковой ассоциации и бездействует. Дальше так нельзя. Нам нужен такой президент и такой конгресс, которые прислушивались бы к мнению американцев, а не к идеологии экстремистcкой организации правого толка. Мы должны принять разумное законодательство о безопасности огнестрельного оружия», — написал Сандерс в своём Twitter.

After every tragedy the Senate, intimidated by the NRA’s power, does nothing. This must change.

We need a president and congress that listen to Americans, not the ideology of a right-wing extremist organization.

We must pass common sense gun safety legislation. 2/

— Bernie Sanders (@BernieSanders) 4 августа 2019 г.