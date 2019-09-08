Популярность Дзюбы, уверенность Черчесова и ожидаемый аншлаг: как сборная России готовится к матчу с Казахстаном

Сборная России по футболу прибыла в Калининград, где пройдёт матч отборочного цикла Евро-2020 с Казахстаном. Перед тренировкой спортсмены успели пообщаться с болельщиками, которые вручили капитану Артёму Дзюбе подарок — портрет с его изображением. Позднее с журналистами побеседовал тренер Станислав Черчесов и вратарь Маринато Гилерме. Наставник рассказал о сильных сторонах будущего противника, но в то же время отметил, что знает, как их нейтрализовать. Между тем билеты на матч Россия — Казахстан уже практически распроданы.

Сборная России по футболу завершила подготовку к матчу с Казахстаном. Накануне встречи подопечные Станислава Черчесова провели тренировку на поле стадиона «Калининград Арена». В сам же город команда прибыла накануне прямым чартерным рейсом из Глазго.

На паспортном контроле в Калининграде показывают серию пенальти мачта ЧМ2018 Россия – Испания 🙂📺 pic.twitter.com/CrgpbUv47t — Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2019 г.

На родине футболистов первой команды страны ждал тёплый приём. Местные жители подготовились к встрече обстоятельно, сюрпризы начались ещё в аэропорту — в ожидании паспортного контроля футболисты смогли пересмотреть лучшие моменты матча ЧМ-2018 против Испании.

После прохождения всех официальных процедур команда оказалась в объятиях болельщиков. Они не только встретили любимых спортсменов в аэропорту, но и ждали их после тренировки.

Наибольшей популярностью среди жителей Калининграда пользуется капитан Артём Дзюба. Форварду «Зенита» даже приготовили персональный подарок в виде огромного портрета.

Само же предматчевое занятие прошло в штатном режиме. На поле без ограничений работали все 26 футболистов.

«У нас есть стратегия борьбы»

После тренировки с журналистами пообщались главный тренер команды и вратарь Маринато Гилерме.

Большая часть вопросов была адресована наставнику российского коллектива. В самом начале беседы Черчесов пояснил, что хотя команда появилась на поле в полном составе, медицинский штаб всё же ведёт пристальное наблюдение за отдельными игроками.

«Сегодня во время занятия внимательно осматривали, кто в каком состоянии. Врачи доложили мне, у кого что побаливает и потягивает. Есть вопросы по Алексею Ионову. Он жалуется на дискомфорт в икроножной мышце. Решение по его участию в матче пока не принято, определимся завтра утром на разминке. И по нему, и по остальным», — пояснил тренер.

Продолжая тему функциональной подготовки команды, специалист пояснил, на какие компоненты в игре футболистов он обращал внимание при выборе состава на игры с Шотландией и Казахстаном.

Также по теме

«Радоваться мы будем только тогда, когда выйдем на Евро»: что говорили после победы России над Шотландией

Сборная России по футболу проявила характер в матче с Шотландией, однако эта победа уже в истории, и пришло время работать дальше. Об…

«Мы уже получили цифры скоростной работы на поле. Они похожи на те, что команда показала в матче с Бельгией и Казахстаном. Но пока они далеки от того, что было на чемпионате мира. Это связано со временем на подготовку. Год назад мы готовились месяц. Сейчас же обратили внимание на некоторые моменты и надеемся на то, что завтра команда будет быстрой и свежей», — пояснил он.

Кроме того, главный тренер рассказал, чем займутся его подопечные в свободные часы, оставшиеся до матча.

«В целом мы никого и ни в чём не ограничиваем. У нас есть время для свободных посещений, до 22 часов. У игроков, таким образом, появляется возможность пообщаться с семьями, правда, сегодня немного урежем этот слот, так как завтра игра. Вечером у нас будет теория, расставим все точки. Нужно максимально сконцентрироваться», — рассказал Черчесов.

Далее речь зашла о сопернике. Специалист пояснил, чем опасна казахстанская команда, но при этом отметил, что знает, как её победить.

«Их отличительная черта в том, что почти в каждом матче бывают кадровые перестановки. К тому же, команда играет очень собранно. Но мы всё это знаем, изучаем и готовы играть не против отдельных игроков, а против всей их системы. У нас есть своя стратегия борьбы на турнире, и мы подходим к ней правильно», — пояснил специалист.

В заключении Черчесов заострил внимание на игре сидевшего рядом с ним Маринато Гилерме. Главный тренер выставил своему голкиперу удовлетворительную оценку за работу в прошедшей встрече с Шотландией.

«В игре вратаря абсолютно не важно, что случилось на поле. Главное то, что происходит после пропущенного гола. Я не увидел, что команда растерялась, у неё была уверенность в своих силах и всё пошло, как и было задумано. В такой ситуации многие бы потерялись, но Гилерме — нет. Он сыграл на топ-уровне, и для меня это важнее всего», — резюмировал Черсесов.

Сам же голкипер в первую очередь отметил командную игру и подчеркнул, что три очка, добытых в Глазго, придали сборной уверенности в своих силах.

«Для нас было крайне победить в том матче. Результат важен и потому, что вначале мы остались в роли догоняющих, но смогли переломить ситуацию и вышли из неё с достоинством. Такие матчи придают уверенность в собственных силах. В соцсетях меня и критиковали, и поддерживали, но я отношусь к этому спокойно», — отметил Гилерме.

Кроме того, игрок сборной признался, что хотя национальная команда России ощутимо превосходит соперника в мастерстве и классе, игра с Казахстаном будет нелёгкой.

«Лично для меня этот соперник очень неудобный. Победить будет крайне важно. так же принципиально, как и в первой игре, которую мы выиграли со счётом 4:0. Играем дома, так что должны и взять очки, и порадовать публику», — резюмировал голкипер.

Матч отборочного раунда Евро-2020 между Россией и Казахстаном состоится в понедельник, 9 сентября, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

На игре ожидается аншлаг — к моменту выхода материала в свободной продаже осталось менее одной тысячи билетов. Сам стадион вмещает 35 тысяч зрителей.

Источник: Россия Сегодня