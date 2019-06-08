«Попытался пересесть на другой корабль»: как Владимир Гройсман создаёт собственную партию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе первого съезда своей партии «Украинская стратегия» представил членов новой команды. В её состав вошли ряд действующих членов правительства, а сам Гройсман возглавил список кандидатов в нардепы. В ходе досрочных выборов в Верховную раду политик готов бросить вызов бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко и президенту Владимиру Зеленскому. Однако пока у партии премьера, судя по социологическим опросам, небольшие шансы пройти в парламент. Как отмечают эксперты, он безуспешно пытается отмежеваться от провалов своего кабмина в предыдущие годы. Кроме того, Гройсман не пользуется поддержкой крупного капитала и внешнеполитических сил, отмечают аналитики.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил ключевых членов своей партии «Украинская стратегия» во время первого съезда политической организации. Её костяк сформировали ряд люди из правительства: глава министерства образования и науки Лилия Гриневич, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова, министр кабмина Александр Саенко, министр культуры Евгений Нищук, глава минюста Павел Петренко и другие чиновники.
Сам Владимир Гройсман возглавил избирательный список партии на досрочных выборах в Верховную раду, намеченных на 21 июля.
Политик объяснил, почему решился на создание собственной партии.
«Я сказал себе, что больше не хочу и не буду игроком чужой сборной», — заявил Гройсман, добавив, что раньше много времени на то, чтобы преодолевать преграды на пути к тем переменам, в которых нуждаются люди.
По этой причине он решил основать «настоящую команду украинской стратегии».
Накануне команда Гройсмана опубликовала в Facebook свой первый предвыборный видеоролик.
«Нас не 73 процентов — молодых, прогрессивных и смелых. Нас не 25 процентов — опытных и тех, кто готов к решительным действиям. Мы все нужны друг другу. Нас 100 процентов — тех, кто хочет, чтобы Украина была успешной», — произносит голос за кадром.
Тем самым авторы ролика напомнили зрителям об итогах второго тура президентских выборов, когда Владимир Зеленский набрал порядка 73% голосов, а Пётр Порошенко — около 25%.
Однако пока что за партию Гройсмана готовы проголосовать только 1,3% граждан. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведённого с 29 мая по 3 июня социологической группой «Рейтинг».
«Не по дороге с популистами»
Напомним, Гройсман начал свою политическую карьеру в Виннице. Уже в 24 года он выиграл выборы в мажоритарном округе, а впоследствии стал Винницким городским головой.
В начале 2014 года Арсений Яценюк, возглавивший первый после «евромайдана» кабинет министров, пригласил Гройсмана занять пост вице-премьера. В его сфере ответственности оказалось проведение реформы по децентрализации власти и местного самоуправления. Она стала альтернативой федерализации Украины, идею которой новые власти страны отвергли. Зато децентрализация стала предметом гордости для украинского руководства. Как заявлял Пётр Порошенко, это была «результативнейшая реформа».
- Арсений Яценюк
- Reuters
- © Konstantin Grishin
Перемены в стране подразумевали передачу полномочий от центра на места и формирование объединённых территориальных общин, которые смогли взять на себя распределение местных доходов и сборов, а также регулирование ряда других вопросов.
Осенью 2014 года Гройсман был избран председателем Рады, а в следующем году основал партию «Винницкая Европейская стратегия».
После отставки Яценюка с поста премьер-министра в 2016 году Гройсман возглавил правительство. Хотя политик и занял этот пост во время президентства Порошенко, он не спешил расставаться с собственными политическими амбициями и сливаться с окружением тогдашнего главы государства.
Ещё в феврале Гройсман посетил съезд партии Яценюка «Народный фронт» (НФ). Экс-премьер тогда объявил, что не станет баллотироваться на пост президента, чтобы направить все силы на участие в парламентских выборах. Украинские СМИ писали о дружеских отношениях между Яценюком и Гройсманом.
Переговоры между действующим и бывшим премьерами продолжились после второго тура президентской кампании, которую выиграл Владимир Зеленский. В мае Гройсман пообещал раскрыть формат своего участия в предстоящих парламентских выборах. Политик подчеркнул, что главная задача — изменение качества жизни граждан.
«Где мы видим образец этого качества? В Европе. Это означает, что европейская и евроатлантическая интеграция для меня является важным приоритетом. Поэтому всё, что не противоречит моим взглядам, в том числе и моральным, допустимо; у меня нет проблемы общаться с такими людьми. Но мне никогда не будет по дороге с популистами», — приводит слова Гройсмана «Интерфакс-Украина».
Представитель партии «Батькивщина» рассказал в беседе с RT, что премьер-министр изначально рассчитывал на союз с «Народным фронтом», но потом изменил свою тактику.
«Он нашел общий язык с представителями НФ в парламенте, поэтому Рада и не проголосовала за его отставку. Гройсман прекрасно понимает, что у «Народного фронта» мало шансов пройти в парламент, поэтому он и решил создать свою партию», — считает собеседник RT.
«Люди не будут его поддерживать»
По мнению экспертов, у Гройсмана есть административные ресурсы, которые в преддверии парламентских выборов позволяют ему влиять на ситуацию в стране. Хотя сам политик заявил о намерении покинуть свой пост, чтобы освободить место кандидату Зеленского, Рада не приняла его отставку.
Однако аналитики отмечают, что если партия Гройсмана пойдёт на выборы под лозунгами с требованиями позитивных перемен, это будет выглядеть несколько парадоксально, ведь её лидер будет критиковать действующие порядки из премьерского кресла.
Ранее политик раскритиковал «Нафтогаз» за «манипуляции по повышению цен на газ».
- РИА Новости
«Я считаю, что «Нафтогаз» утвердил цены выше рыночных (на июнь) и планирует это сделать на июль», — заявил Гройсман на заседании правительства.
Политик пообещал, что кабмин примет меры, чтобы компания снизила расценки. Правительство создает совместную группу, которой «Нафтогаз» должен будет представить документацию по импортным закупкам газа и продаже на украинском рынке.
Между тем источник RT в Радикальной партии заявил, что попытки Гройсмана отмежеваться от непопулярных решений правительства обречены на провал.
«Все прекрасно понимают, что люди не будут его поддерживать. Все помнят, как при нем росли тарифы и дорожал газ. Насколько мне известно, Гройсман ведёт переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы получить поддержку своей партии. Однако самой проходной партией сейчас является «Слуга народа» Владимира Зеленского», — пояснил представитель Радикальной партии.
В то же время Гройсман стал объектом уголовного преследования по обвинению нардепа Игоря Мосийчука. 7 июня Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины возбудить дело в отношении премьер-министра, Порошенко и экс-генпрокурора Виктора Шокина. Их обвиняют в организации незаконного ареста Мосийчука в 2015 году.
Напомним, нардеп был задержан после появления видеоролика, в котором было показано, как он якобы берёт взятку. Однако впоследствии выяснилось, что запись была смонтирована, и Мосийчука отпустили на свободу.
Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв рассказал в беседе с RT, что скандал вокруг дела против Порошенко и Гройсмана нужен Мосийчуку для собственного пиара — он избирается в Раду от одного из округов Киевской области.
«Согласно украинскому законодательству, любой человек может написать заявление на того или иного чиновника, и правоохранительные органы обязаны возбудить дело. Неизвестно, будут или нет доказательства. Как правило, такие дела ничем не заканчиваются, однако являются инструментом пиара для отдельных политиков», — пояснил эксперт.
«Ни рейтинга, ни антирейтинга»
Говоря о причинах, побудивших Гройсмана отколоться от команды Порошенко, аналитики отмечают, что раскол между экс-президентом и премьер-министром начался задолго до выборов.
«Последние несколько лет между Гройсманом и Порошенко периодически возникали острые конфликты. Они давно не доверяли друг другу, Порошенко пытался переложить на премьер-министра всю ответственность за падение уровня жизни населения, рост тарифов на коммунальные услуги и удорожание продуктов питания. Гройсман не хотел терять свой рейтинг и становиться жертвой всех этих решений», — заявил в беседе с RT представитель партии «Блок Петра Порошенко» (недавно переименована в «Европейскую солидарность». — RT).
- Reuters
- © Pavlo Palamarchuk
По мнению Вадима Карасёва, Гройсман понимал, что Порошенко не может выиграть выборы, и не желал заражаться «токсичностью» команды экс-президента. В целом ему удалось отмежеваться в глазах общественности от непопулярного бывшего главы государства, считает политолог.
Премьер-министр не показал серьезных успехов на своём посту, однако проявил себя как неплохой тактик: не имея фракции в парламенте и серьёзной группы поддержки, он возглавляет кабмин с 2016 года, отметил Карасёв.
«Связь Гройсмана и Порошенко была пунктирной, поэтому в политическом классе Украины и общественности премьер-министр не ассоциируется с фигурой бывшего главы государства», — пояснил эксперт.
Похожей точки зрения придерживается и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По мнению эксперта, Гройсман давно понимал, что Порошенко не изберётся на второй срок, поэтому «пытался пересесть на другой корабль», остаться в политике и сохранить свою должность.
При этом за Гройсманом не стоит крупный капитал или какие-то внешнеполитические силы, отмечает эксперт. В противном случае ему не пришлось бы создавать собственную партию, а его имя уже возглавляло бы какой-нибудь список
«С Зеленским у Гройсмана отношения не сложатся и не могут сложиться. У Гройсмана есть желание остаться на посту премьер-министра или, в крайнем случае, остаться на первых ролях в политике, а у президента Украины своих людей хватает», — подытожил Ищенко.
Источник: Россия Сегодня