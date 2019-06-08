«Попытался пересесть на другой корабль»: как Владимир Гройсман создаёт собственную партию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе первого съезда своей партии «Украинская стратегия» представил членов новой команды. В её состав вошли ряд действующих членов правительства, а сам Гройсман возглавил список кандидатов в нардепы. В ходе досрочных выборов в Верховную раду политик готов бросить вызов бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко и президенту Владимиру Зеленскому. Однако пока у партии премьера, судя по социологическим опросам, небольшие шансы пройти в парламент. Как отмечают эксперты, он безуспешно пытается отмежеваться от провалов своего кабмина в предыдущие годы. Кроме того, Гройсман не пользуется поддержкой крупного капитала и внешнеполитических сил, отмечают аналитики.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил ключевых членов своей партии «Украинская стратегия» во время первого съезда политической организации. Её костяк сформировали ряд люди из правительства: глава министерства образования и науки Лилия Гриневич, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова, министр кабмина Александр Саенко, министр культуры Евгений Нищук, глава минюста Павел Петренко и другие чиновники.

Сам Владимир Гройсман возглавил избирательный список партии на досрочных выборах в Верховную раду, намеченных на 21 июля.

Политик объяснил, почему решился на создание собственной партии.

«Я сказал себе, что больше не хочу и не буду игроком чужой сборной», — заявил Гройсман, добавив, что раньше много времени на то, чтобы преодолевать преграды на пути к тем переменам, в которых нуждаются люди.

По этой причине он решил основать «настоящую команду украинской стратегии».

Накануне команда Гройсмана опубликовала в Facebook свой первый предвыборный видеоролик.

«Нас не 73 процентов — молодых, прогрессивных и смелых. Нас не 25 процентов — опытных и тех, кто готов к решительным действиям. Мы все нужны друг другу. Нас 100 процентов — тех, кто хочет, чтобы Украина была успешной», — произносит голос за кадром.

Тем самым авторы ролика напомнили зрителям об итогах второго тура президентских выборов, когда Владимир Зеленский набрал порядка 73% голосов, а Пётр Порошенко — около 25%.

Однако пока что за партию Гройсмана готовы проголосовать только 1,3% граждан. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведённого с 29 мая по 3 июня социологической группой «Рейтинг».

«Не по дороге с популистами»

Напомним, Гройсман начал свою политическую карьеру в Виннице. Уже в 24 года он выиграл выборы в мажоритарном округе, а впоследствии стал Винницким городским головой.

В начале 2014 года Арсений Яценюк, возглавивший первый после «евромайдана» кабинет министров, пригласил Гройсмана занять пост вице-премьера. В его сфере ответственности оказалось проведение реформы по децентрализации власти и местного самоуправления. Она стала альтернативой федерализации Украины, идею которой новые власти страны отвергли. Зато децентрализация стала предметом гордости для украинского руководства. Как заявлял Пётр Порошенко, это была «результативнейшая реформа».

Арсений Яценюк

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Перемены в стране подразумевали передачу полномочий от центра на места и формирование объединённых территориальных общин, которые смогли взять на себя распределение местных доходов и сборов, а также регулирование ряда других вопросов.

Осенью 2014 года Гройсман был избран председателем Рады, а в следующем году основал партию «Винницкая Европейская стратегия».

После отставки Яценюка с поста премьер-министра в 2016 году Гройсман возглавил правительство. Хотя политик и занял этот пост во время президентства Порошенко, он не спешил расставаться с собственными политическими амбициями и сливаться с окружением тогдашнего главы государства.

Ещё в феврале Гройсман посетил съезд партии Яценюка «Народный фронт» (НФ). Экс-премьер тогда объявил, что не станет баллотироваться на пост президента, чтобы направить все силы на участие в парламентских выборах. Украинские СМИ писали о дружеских отношениях между Яценюком и Гройсманом.

Переговоры между действующим и бывшим премьерами продолжились после второго тура президентской кампании, которую выиграл Владимир Зеленский. В мае Гройсман пообещал раскрыть формат своего участия в предстоящих парламентских выборах. Политик подчеркнул, что главная задача — изменение качества жизни граждан.

«Где мы видим образец этого качества? В Европе. Это означает, что европейская и евроатлантическая интеграция для меня является важным приоритетом. Поэтому всё, что не противоречит моим взглядам, в том числе и моральным, допустимо; у меня нет проблемы общаться с такими людьми. Но мне никогда не будет по дороге с популистами», — приводит слова Гройсмана «Интерфакс-Украина».

Представитель партии «Батькивщина» рассказал в беседе с RT, что премьер-министр изначально рассчитывал на союз с «Народным фронтом», но потом изменил свою тактику.

«Он нашел общий язык с представителями НФ в парламенте, поэтому Рада и не проголосовала за его отставку. Гройсман прекрасно понимает, что у «Народного фронта» мало шансов пройти в парламент, поэтому он и решил создать свою партию», — считает собеседник RT.

«Люди не будут его поддерживать»

По мнению экспертов, у Гройсмана есть административные ресурсы, которые в преддверии парламентских выборов позволяют ему влиять на ситуацию в стране. Хотя сам политик заявил о намерении покинуть свой пост, чтобы освободить место кандидату Зеленского, Рада не приняла его отставку.

Однако аналитики отмечают, что если партия Гройсмана пойдёт на выборы под лозунгами с требованиями позитивных перемен, это будет выглядеть несколько парадоксально, ведь её лидер будет критиковать действующие порядки из премьерского кресла.

Ранее политик раскритиковал «Нафтогаз» за «манипуляции по повышению цен на газ».

РИА Новости

«Я считаю, что «Нафтогаз» утвердил цены выше рыночных (на июнь) и планирует это сделать на июль», — заявил Гройсман на заседании правительства.

Политик пообещал, что кабмин примет меры, чтобы компания снизила расценки. Правительство создает совместную группу, которой «Нафтогаз» должен будет представить документацию по импортным закупкам газа и продаже на украинском рынке.

Между тем источник RT в Радикальной партии заявил, что попытки Гройсмана отмежеваться от непопулярных решений правительства обречены на провал.

«Все прекрасно понимают, что люди не будут его поддерживать. Все помнят, как при нем росли тарифы и дорожал газ. Насколько мне известно, Гройсман ведёт переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы получить поддержку своей партии. Однако самой проходной партией сейчас является «Слуга народа» Владимира Зеленского», — пояснил представитель Радикальной партии.

В то же время Гройсман стал объектом уголовного преследования по обвинению нардепа Игоря Мосийчука. 7 июня Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины возбудить дело в отношении премьер-министра, Порошенко и экс-генпрокурора Виктора Шокина. Их обвиняют в организации незаконного ареста Мосийчука в 2015 году.

Напомним, нардеп был задержан после появления видеоролика, в котором было показано, как он якобы берёт взятку. Однако впоследствии выяснилось, что запись была смонтирована, и Мосийчука отпустили на свободу.

Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв рассказал в беседе с RT, что скандал вокруг дела против Порошенко и Гройсмана нужен Мосийчуку для собственного пиара — он избирается в Раду от одного из округов Киевской области.

«Согласно украинскому законодательству, любой человек может написать заявление на того или иного чиновника, и правоохранительные органы обязаны возбудить дело. Неизвестно, будут или нет доказательства. Как правило, такие дела ничем не заканчиваются, однако являются инструментом пиара для отдельных политиков», — пояснил эксперт.

«Ни рейтинга, ни антирейтинга»

Говоря о причинах, побудивших Гройсмана отколоться от команды Порошенко, аналитики отмечают, что раскол между экс-президентом и премьер-министром начался задолго до выборов.

«Последние несколько лет между Гройсманом и Порошенко периодически возникали острые конфликты. Они давно не доверяли друг другу, Порошенко пытался переложить на премьер-министра всю ответственность за падение уровня жизни населения, рост тарифов на коммунальные услуги и удорожание продуктов питания. Гройсман не хотел терять свой рейтинг и становиться жертвой всех этих решений», — заявил в беседе с RT представитель партии «Блок Петра Порошенко» (недавно переименована в «Европейскую солидарность». — RT).

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По мнению Вадима Карасёва, Гройсман понимал, что Порошенко не может выиграть выборы, и не желал заражаться «токсичностью» команды экс-президента. В целом ему удалось отмежеваться в глазах общественности от непопулярного бывшего главы государства, считает политолог.

Премьер-министр не показал серьезных успехов на своём посту, однако проявил себя как неплохой тактик: не имея фракции в парламенте и серьёзной группы поддержки, он возглавляет кабмин с 2016 года, отметил Карасёв.

«Связь Гройсмана и Порошенко была пунктирной, поэтому в политическом классе Украины и общественности премьер-министр не ассоциируется с фигурой бывшего главы государства», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По мнению эксперта, Гройсман давно понимал, что Порошенко не изберётся на второй срок, поэтому «пытался пересесть на другой корабль», остаться в политике и сохранить свою должность.

При этом за Гройсманом не стоит крупный капитал или какие-то внешнеполитические силы, отмечает эксперт. В противном случае ему не пришлось бы создавать собственную партию, а его имя уже возглавляло бы какой-нибудь список

«С Зеленским у Гройсмана отношения не сложатся и не могут сложиться. У Гройсмана есть желание остаться на посту премьер-министра или, в крайнем случае, остаться на первых ролях в политике, а у президента Украины своих людей хватает», — подытожил Ищенко.