«Попытка переворота»: десятки человек пострадали в ходе столкновений у здания парламента Грузии

По меньшей мере 52 человека, включая 38 полицейских, пострадали в результате столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов в центре Тбилиси. Участники многотысячного митинга попытались штурмовать здание парламента. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Ранение в спину получил продюсер видеоагентства RT Ruptly. Власти государства осуждают насилие и обвиняют оппозицию в попытке дестабилизировать внутриполитическую ситуацию.

Многотысячный антиправительственный митинг в центре Тбилиси перерос в столкновения протестующих с полицией и попытку штурмом взять здание парламента Грузии. В ответ на непрекращающееся провокационное поведение демонстрантов бойцы спецназа применили слезоточивый газ и открыли предупредительную стрельбу в воздух, после чего начали стрелять резиновыми пулями по протестующим. «В результате действий спецназа есть пострадавшие. Ситуация тяжёлая», — сообщает телекомпания «Рустави 2». По информации Минздрава Грузии, в ходе столкновений в центре Тбилиси пострадали и были госпитализированы по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских. В грузинском МВД объяснили использование спецсредств необходимостью обеспечить безопасность полицейских в ходе физического противостояния с протестующими. В пресс-службе ведомства назвали действия демонстрантов, которые, несмотря на призывы властей, продолжили попытки штурмовать парламент, «попыткой массового переворота». Этим событиям будет дана соответствующая правовая оценка. Ранение продюсера Ruptly Стоит отметить, что среди пострадавших есть журналисты, включая продюсера видеоагентства RT Ruptly. Продюсер Ruptly ранен резиновой пулей во время беспорядков у парламента Грузии

«Обстановка обострилась. Было затишье, но потом толпа начала очередной штурм. Они начали бросать камни, палки, бутылки, и спецназ открыл огонь резиновыми пулями, пустил слезоточивый газ… Я пытался это снимать, и когда уже газ пустили, я отвернулся, чтобы не задыхаться, и вдруг — резкая боль в области печени. Это была резиновая пуля. Рукой попробовал — на руке была кровь», — рассказал продюсер Ruptly.

Ранение продюсера Ruptly

RT

Ранее он сообщил, что во время затишья между первой и второй волной штурма сотрудники полиции раздавали митингующим воду, поскольку в Тбилиси стоит очень жаркая погода, и многие чувствовали себя плохо — вплоть до потери сознания.

«Народ не отходит, штурм продолжается. Неизвестно, чем это закончится. Пустили газ, люди прикрывают лицо у кого чем есть», — рассказал журналист за полтора часа до своего ранения.

Реакция властей

Прибывший в здание парламента премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил солидарность с протестующими гражданами, однако осудил насилие, в которое переросли демонстрации. По его словам, оппозиционное «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

«В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. В этом случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Но в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, — это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, «Национальное движение», вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране», — подчеркнул Бахтадзе.