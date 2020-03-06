Поражение «Авангарда», унижение «Локомотива» и дежавю СКА: главные события Кубка Гагарина

«Барыс» в овертайме сломил сопротивление магнитогорского «Металлурга» и вышел вперёд в серии. «Салават Юлаев» отыграл две пропущенные шайбы и одолел «Авангард» в самой результативной встрече текущего розыгрыша плей-офф. А «Йокерит» со СКА не оставляют шансов «Локомотиву» и «Витязю» соответственно. RT рассказывает о главных событиях последних игровых дней Кубка Гагарина.

«Барыс» решительно настроен в серии с «Магниткой»

К противостоянию «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» приковано особенно пристальное внимание болельщиков. И дело не только в том, что первая встреча завершилась массовой дракой. Фаворитом считается «Барыс», который финишировал на втором месте в Восточной конференции. Представитель Казахстана в лиге всерьёз настроен добиться в текущем розыгрыше Кубка Гагарина максимально возможного результата. В свою очередь, «Магнитка» заняла в регулярном чемпионате только седьмое место.

И пока серия напоминает американские горки. На чувствительное поражение в первом матче (0:4) магнитогорцы ответили не менее уверенной победой во второй игре (3:0). После неё наставник команды Илья Воробьёв обвинил соперника из Нур-Султана в склонности к грязному хоккею. Вместе с тем он отметил, что сейчас у «Барыса» лучшая команда за весь период выступления в КХЛ.

Учитывая исход второй схватки, переезд серии на Урал мог стать дополнительным преимуществом для хозяев. Третья встреча выдалась самой напряжённой. Первая шайба была заброшена лишь в середине третьего периода. Причём её автором стал ветеран Сергей Мозякин, упрочивший своё лидерство в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ.

Впрочем, уже через 2,5 минуты «Барыс» пробил Василия Кошечкина и восстановил паритет. Реализовать большинство удалось Даррену Дицу. А в овертайме очередное взятие ворот «Металлурга» состоялось в первой же смене. Данное обстоятельство возмутило Воробьёва. Гол в исполнении Линуса Виделля он назвал нелепым. Вместе с тем специалист признал, что игра шла до ошибки. Теперь «Магнитка» уступает в серии 1-2.

«Авангард» пожаловался на игрока «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» перевернул ход серии с «Авангардом». После чувствительного поражения в Балашихе уфимцы добились важнейшего успеха в овертайме (3:2). Эта игра ознаменовалась первым скандалом в Кубке Гагарина — 2019/20. «Авангард» подал жалобу в дисциплинарный комитет КХЛ на поведение форварда «СЮ» Александра Бурмистрова. После одного из пропущенных уфимцами голов он выбросил шайбу на площадку и попал в ногу арбитра Константина Оленина. В стане «Салавата» действия администрации «Авангарда» вызвали недоумение. Сам Бурмистров признался, что не специально бросил шайбу в судью. Кроме того, лига оштрафовала игрока омичей Валентина Пьянова за удар Вячеслава Солодухина клюшкой между ног.

Третий матч этой серии получился самым результативным в нынешнем плей-офф. Соперники забросили девять шайб на двоих. «Салавату» на родном льду удалось отыграться со счёта 0:2. Начало камбэку положил точным броском Бурмистров. Две шайбы, в том числе победную, провёл Тему Хартикайнен. Он посвятил дубль сыну, которому в четверг исполнилось три года. Финский легионер признался, что важнейшим событием встречи стала шайба Бурмистрова: она завела остальных уфимцев. Так что ещё неизвестно, состоялась бы победа «Салавата», если бы «Авангард» не потребовал от КХЛ наказания для чужого нападающего. Итог игры — 6:3 в пользу Уфы, счёт в серии — 2-1.

А наставник «Салавата» Николай Цурыгин после матча выделил третий гол своей команды. По мнению специалиста, после успеха другого финна, Сакари Маннинена, уфимцы продолжили атаковать на эмоциях и добились своего. Цурыгин отметил и болельщиков, которые, на его взгляд, помогли команде в самый нужный момент.

«Трибуны стали поддерживать, ребята нашли в себе силы и ответили хорошей игрой», —резюмировал он.

Его визави Бобу Хартли оставалось признать, что после успешно проведённого «Авангардом» первого периода вторая 20-минутка превратилась для гостей в «фестиваль потерь» и в итоге омичи «саморазрушились».

«Йокерит» не замечает «Локомотив»

Совершенно неожиданно складывается противостояние третьей и шестой команд Запада — «Йокерита» и «Локомотива». Вслед за проигрышами по всем статьям в Хельсинки (0:6, 1:5) железнодорожники уступили и в Ярославле (0:3). В третьем матче они пропустили первую шайбу уже на 57-й секунде и теперь находятся в шаге от завершения сезона.

«Локо» нанёс 35 бросков в створ, однако вратарь «Йокерита» Янис Калниньш стоял стеной и впервые в карьере оформил шатаут в Кубке Гагарина. Ещё после второй игры он резюмировал, что его клуб не оставляет шансов ярославцам в текущей серии. О подавляющем преимуществе финского клуба говорили и независимые эксперты. Так, олимпийский чемпион и телекомментатор Александр Пашков высказал мнение, что на игре «Локомотива» не лучшим образом сказались замена тренерского штаба и ротация игроков. Известный финский тренер Раймо Сумманен и вовсе считает, что впервые за шесть лет выступлений в КХЛ у «Йокерита» появился реальный шанс выиграть Кубок Гагарина.

Наставник «шутов» Лаури Марьямяки, в свою очередь, призвал не торопить события. Он отметил важность быстрого гола и похвалил подопечных за надёжную игру в обороне. По мнению специалиста, несмотря на три победы «Йокерита» с суммарным счётом 14:1, в этой серии ещё ничего не решено.

«Витязь» не может ничего поделать со СКА

А «Витязь» проявляет полную неконкурентоспособность в противостоянии со СКА. Особенно удручает деградация подольской команды по сравнению с её выступлением в середине регулярного чемпионата, когда «Витязь» даже успел полидировать в Западной конференции. После разгрома в первой игре (1:6) коллектив Михаила Кравца смог навязать борьбу лишь во второй встрече, проигранной со счётом 3:4.

Развитие серии вынудило форварда СКА Александра Барабанова вспомнить 2017 год. Петербуржцы тогда также встретились с «Витязем» в первом раунде и одержали четыре победы кряду. Всё закончилось завоеванием Кубка Гагарина. Барабанов намекнул, что никто в СКА не откажется от повторения сценария. Аналогии с розыгрышем трёхлетней давности действительно напрашиваются. Даже результаты у команд получаются похожие. Как и в прошлый раз, «Витязь» уступил СКА с разницей и в пять шайб, и даже шесть — 0:6 в третьем матче серии.

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Уже после первого периода хозяева уступали 0:4. В дальнейшем питерцы играли в своё удовольствие. Точку в концовке третьей 20-минутки поставил любитель исторических параллелей Барабанов.

А Кравец признал, что у его команды ничего не получалось и она уступила по всем компонентам — в борьбе за шайбу и в движении.

«Недостаточно было борьбы и желания, которое могло бы перевернуть игру», — подвёл итог наставник «Витязя».

Главный тренер СКА Алексей Кудашов похвалил своих хоккеистов за качественную игру в неравных составах. Любопытно, что соперники нанесли одинаковое количество бросков — по 31. При этом голкипер СКА Магнус Хелльберг оформил «сухарь», а Кравец посетовал на неудачное выступление своих вратарей.

Любопытным представляется послематчевый комментарий автора первой шайбы в матче Данилы Галенюка. Если верить защитнику СКА, его команде было тяжело в каждой из трёх встреч.

«Может быть, «Витязь» дал слабину, а мы реализовали свои моменты. Нам удавалось держать шайбу и играть в свою игру», — уточнил он.

Четвёртые матчи этих серий состоятся в субботу, 7 марта.

Источник: Россия Сегодня