Поражение «Барселоны», разгром от «Баварии» и семь голов «Аталанты»: как стартовал футбольный уикенд в Европе

«Барселона» потерпела первое за 13 лет гостевое поражение от «Валенсии». «Бавария» разгромила «Шальке» и до одного очка сократила отставание от первого места в турнирной таблице Бундеслиги. А «Аталанта» забила семь безответных мячей в ворота «Торино» в Серии А. RT рассказывает о самых интересных событиях дня в европейском футболе.

В текущий футбольный уикенд на Туманном Альбионе проходит не очередной тур АПЛ, а матчи 1/16 финала Кубка Англии. В субботу наибольшее внимание было приковано к двум топ-клубам из Лондона, «Челси» и «Тоттенхэму», но порадовать своих болельщиков смогла лишь одна столичная команда.

Синие на выезде достаточно спокойно переиграли бывший коллектив Леонида Слуцкого «Халл Сити», до сих пор выступающий в Чемпионшипе. Фрэнк Лэмпард отнёсся к кубковому поединку со всей серьёзностью и выпустил на поле практически всех лидеров. Это быстро дало свои плоды. Уже на шестой минуте Миши Батшуайи открыл счёт, а после перерыва преимущество «Челси» удвоил Фикайо Томори. В концовке хозяевам удалось забить во многом случайный мяч, но лондонцы спокойно довели дело до победы.

А вот «Тоттенхэм» снова усложнил себе жизнь. На предыдущей стадии турнира подопечные Жозе Моуринью лишь в переигровке выбили из борьбы «Мидлсбро» и в 1/16 финала наступили на те же грабли. Правда, в соперниках у них на этот раз была другая команда АПЛ — «Саутгемптон». Гости повели в счёте по истечении часа игры благодаря точному удару Сон Хын Мина и были близки к победе, но на 87-й минуте позволили Софьяну Буфалю сравнять счёт.

Главным же неудачником игрового дня стал другой столичный коллектив, «Вест Хэм», дома уступивший с минимальным счётом представляющему Чемпионшип «Вест Бромвичу» и вылетевший из Кубка Англии. Злым гением для хозяев стал бывший игрок и тренер команды Славен Билич, который возглавил «Вест Бромвич» перед началом сезона-2019/20. Под руководством хорвата «Альбион» не только далеко прошёл в кубковом турнире, но и близок к возвращению в элиту английского футбола.

Возвращаясь к осечкам представителей АПЛ, нельзя не сказать о неудачном результате «Ньюкасла». Подопечные Стива Брюса так и не сумели распечатать ворота представляющего третий по силе дивизион страны «Оксфорда» и теперь их ждёт переигровка, но состоится она уже на поле соперника.

В Испании «Барселона» предоставила «Реалу» отличную возможность выйти на первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы во втором матче под руководством Энрике Сетьена на выезде уступили «Валенсии». Это поражение на «Месталье» стало для команды первым за 13 лет. Причём за несколько часов до начала игры у стадиона произошли столкновения фанатов. Болельщики бросали друг в друга стулья и другие посторонние предметы, а также жгли пиротехнику. Чтобы восстановить порядок, в дело пришлось вмешаться полиции.

