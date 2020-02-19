Поражение «Ливерпуля» в Мадриде и дубль Холанда в ворота ПСЖ: «Атлетико» и «Боруссия» выиграли первые матчи плей-офф ЛЧ

В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала. Действующий победитель турнира «Ливерпуль» проиграл на выезде «Атлетико», пропустив единственный мяч уже на четвёртой минуте. В другой встрече дортмундская «Боруссия» обыграла дома ПСЖ. В составе немецкой команды дублем отличился Эрлинг Холанд, ответивший таким образом на гол Неймара.

Неудачное возвращение «Ливерпуля» в Мадрид

«Ливерпуль» начинал плей-офф Лиги чемпионов на том же стадионе, на котором в прошлом сезоне завоевал титул сильнейшей команды Европы. В этот раз на «Ванда Метрополитано» мерсисадйцам предстояло встретиться не с «Тоттенхэмом», а с законным хозяином арены «Атлетико».

Мадридцы в последнее время не радовали своих болельщиков. Из семи последних матчей в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании они выиграли всего один, да и в том обыграли не хватающую звёзд с неба «Гранаду». На фоне подопечных Диего Симеоне «Ливерпуль» мог показаться настоящим исполином, ведь в последний раз англичане теряли очки ещё в октябре.

Однако матч начался с небольшой сенсации. «Атлетико» пошёл в атаку и заработал угловой. В какой бы форме ни были испанцы, но на стандартах они были и будут всегда опасны. После навеса Коке защитник «Ливерпуля» Фабиньо неудачно ударил мячом в направлении собственных ворот, Сауль быстро сориентировался и добил без всяких помех со стороны Алиссона. Уже на четвёртой минуте победители Лиги чемпионов оказались в роли догоняющих.

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«Ливерпуль» незамедлительно принялся отыгрываться, не расставаясь с мячом ни на секунду. Но «Атлетико» в такой игровой ситуации обычно становится неприступной крепостью, что гости сразу же испытали на себе. Все игроки испанской команды терпеливо работали на оборону, в том числе Шиме Врсалько, полтора года не игравший в Лиге чемпионов из-за травмы. Если в первом тайме и возникали опасные моменты, то только у ворот Алиссона. «Ливерпуль» же до перерыва отличился только голом Мохаммеда Салаха, не засчитанным из-за неоспоримого офсайда, и его же ударом, который Стефан Савич отразил головой.

В перерыве обе команды провели замены. У «Атлетико» Маркос Льоренте сменил набегавшегося в контратаках Тома Лемара, а вместо заработавшего жёлтую карточку Садио Мане вышел Дивок Ориги. Начало тайма снова осталось за хозяевами, но после того как Врсалько перестарался с обработкой мяча в чужой штрафной, матч вернулся в прежнее русло. «Ливерпуль» продолжил тягуче наступать, не создавая при этом опасных моментов. По истечении часа игрового времени подопечные Юргена Клоппа так и не нанесли ни одного точно удара по чужим воротам.

Немецкому тренеру оставалось только идти на такие отчаянные меры, как менять Салаха на Алекса Окслейда-Чемберлена в расчёте на его дальние удары и передачи. Но до конца перестроить команду Клопп не успел — последнюю замену пришлось потратить на травмированного Джордана Хендерсона, когда до конца матча оставалось уже десять минут. Ни один из ходов наставника «Ливерпуля» не сработал, в то время как появление не игравшего с ноября Диего Косты доставило англичанам много новых проблем.

Счёт до конца матча не изменился, и «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов до 14 матчей. «Ливерпуль» же впервые уступил с сентября прошлого года, если не считать вылет из Кубка английской лиги, в которой мерсисайдцы играли молодёжным составом.

Победный дубль Холанда за восемь минут

В прошлом сезоне и дортмундская «Боруссия», и ПСЖ вылетели из плей-офф Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Теперь жеребьёвка свела их вместе, так что одной из них придётся повторить тот результат, а другой удастся улучшить. В прошлые годы однозначным фаворитом в этой паре могли бы считаться парижане, но последние трансферные успехи немцев как минимум уравняли шансы команд на успех.

Дело не только в том, что именно в «Боруссию» перешёл второй лучший бомбардир группового этапа Эрлинг Холанд, сразу же влившийся в новый коллектив и полностью заслуживший своей результативностью выход в стартовом составе на матче с ПСЖ. Подопечные Люсьена Фавра также заполучили Эмре Джана, успевшего в трёх своих матчах отметиться голом. Первоначально немец был лишь арендован у «Ювентуса», но в день встречи с парижанами, спустя всего 19 дней после перехода, «Боруссия» выкупила контракт Джана и заключила с ним соглашение на четыре года.

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У ПСЖ таких интересных приобретений не было, но и старые игроки своего последнего слова не сказали. Неймар показал класс на 11-й минуте, опаснейше пробив штрафной с 26 метров, однако бразильцу всё-таки не хватило самой малости для гола. Дальнейшего развития со стороны гостей не было. Тогда дортмундцы стали постепенно подходить к чужой штрафной, только и им не удавалось открыть счёт. Лучший момент первого тайма был у Холанда, к которому слева прилетела изумительная передача от Джейдона Санчо, однако норвежец каким-то образом не попал головой по мячу. Если в Бундеслиге и Кубке Германии форвард мог забивать с первого же касания, то в Лиге чемпионов ему это не удалось.

В перерыве ни нынешняя команда Томаса Тухеля, ни бывшая не стали ничего менять в составе. «Боруссия» сохранила свой чуть более агрессивный стиль, и это наконец-то дало результат на 69-й минуте. Сразу после ухода с поля Торана Азара дортмундцы развернули быструю атаку, в ходе которой к Холанду после рикошета прилетел мяч. В этот раз норвежец сориентировался как надо и поразил ворота Кейлора Наваса.

ПСЖ не так уж сильно заслуживал этот пропущенный мяч, и спустя шесть минут гости сравняли счёт. Килиан Мбаппе невероятным образом обвёл двух защитников, выведя Неймара на пустые ворота. Однако Холанд, как известно, без второго гола уходит с поля крайне редко. 19-летний нападающий в следующей же атаке мощно пробил с 25 метров и вновь вывел «Боруссию» вперёд. В семи матчах за свой новый клуб Холанд забил уже десять мячей — на два больше, чем любой другой дебютант из команд большой европейской пятёрки во всех турнирах. Заодно он сравнялся с лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Робертом Левандовски. А ассистировал Холанду 17-летний Джованни Рейна, успевший к тому времени провести на поле всего девять минут.

За оставшиеся 15 минут команды успели ещё обменяться опасными, но неточными ударами, которые на исход матча никак не повлияли. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:1, который ей теперь предстоит спустя почти месяц отстоять в Париже.

Источник: Россия Сегодня