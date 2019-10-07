Поражение «Манчестер Сити», гол Суареса через себя и восьмой мяч Комличенко в Чехии: события дня в европейском футболе

«Манчестер Сити» дома сенсационно уступил «Вулверхэмптону», а МЮ выдал худший для себя старт в АПЛ за 30 лет. «Барселона» разгромила «Севилью» благодаря голу через себя в исполнении Луиса Суареса. А Николай Комличенко забил восьмой мяч в текущем сезоне чемпионата Чехии. RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Сенсационное поражение «Манчестер Сити» и худший старт для «МЮ» за 30 лет

Главная сенсация игрового дня в европейском футболе произошла в Англии, где действующий чемпион страны «Манчестер Сити» потерпел второе поражение в сезоне. Подопечные Хосепа Гвардиолы на своём поле уступили «Вулверхэмптону», так и не сумев поразить ворота «волков». При этом фаворит владел мячом 76% времени и нанёс 18 ударов по воротам соперника, однако лишь два из них пришлись в створ.

Гости ответили теми же двумя выстрелами в створ, но оба они оказались результативными. Уже в концовке матча точку в контратаках дважды ставил форвард Адама Траоре, и оба раза ему ассистировал Рауль Хименес.

Потерпел поражение и «Манчестер Юнайтед». Коллектив Уле-Гуннара Сульшера на выезде уступил аутсайдеру АПЛ «Ньюкаслу». Единственный мяч за 18 минут до окончания основного времени забил 19-летний полузащитник хозяев Мэттью Лонгстафф.

Для 59-летнего Стива Брюса эта победа над МЮ стала первой в карьере, хотя он противостоял «Красным дьяволам» уже в 23-й раз. Наконец, опытный специалист провёл 400-й матч в АПЛ и стал седьмым тренером, которому покорилась эта планка. А вот у поклонников МЮ поводов для радости нет совсем. Их любимая команда в восьми турах набрала всего девять очков и выдала худший старт в чемпионате Англии за последние 30 лет.

Разгром от «Челси» и победа «Арсенала»

Впрочем, не все ведущие команды АПЛ терпели поражения в отчётный игровой день. Если коллективам из Манчестера удача не улыбнулась, то лондонские команды дружно положили в свою копилку по три очка. Более уверенно это сделал «Челси», на выезде разгромивший «Саутгемптон» — 4:1. Счёт в матче открыл Тэмми Абрахам. Молодой форвард забил восьмой мяч в текущем сезоне АПЛ и делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с Серхио Агуэро.

Дежурную победу одержал и «Арсенал», дома одолевший «Борнмут». Хозяевам помог быстрый мяч — Давид Луис отличился уже на девятой минуте после подачи углового и забил дебютный гол в составе лондонцев. В дальнейшем коллектив Унаи Эмери не раз мог укрепить преимущество в счёте, но сделать это так и не сумел.

Четыре мяча и два удаления «Барселоны»

globallookpress.com © Martyn Haworth via www.imago-ima/www.imago-images.de

В центральном матче 8-го тура Примеры «Барселона» дома не оставила никаких шансов «Севилье». Казалось, что после тяжёлого матча с «Интером» каталонцам будет сложно, но на деле они превзошли соперника по всем статьям. Собственно, уже к перерыву сине-гранатовые отправили в ворота оппонента три безответных мяча. Счёт открыл Луис Суарес, отличившийся невероятным ударом в падении через себя. Этот гол стал для уругвайца четвёртым в последних трёх матчах во всех турнирах.

Следом свои имена на табло зажгли Артуро Видаль и Усман Дембеле. Причём «Барса» трижды огорчила соперника всего за девять минут. Точку в матче незадолго до финального свистка поставил Лионель Месси. Аргентинец забил очередной красивый мяч со штрафного и стал первым футболистом в XXI веке, забившим в 16 сезонах Примеры подряд.

Правда концовка встречи оказалась омрачена для каталонцев сразу двумя удалениями. Сначала дебютировавший за «Барселону» 20-летний защитник Рональд Федерико Араухо да Силва получил прямую красную за фол последней надежды, а затем Дембеле — вторую жёлтую за споры.

Смена лидера в Германии

Twitter © FCBarcelona

С разгромным счётом закончился и матч чемпионата Германии между мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Аугсбургом». Коллектив Марко Розе отправил в ворота соперника пять мячей и с 16 очками вышел на чистое первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Причём уже к 13-й минуте хозяева отличились трижды, а Патрик Херрман оформил дубль. После ударного начала матча «Боруссия» чуть сбавила обороты, но незадолго до перерыва своё имя в протокол внёс Алассан Плеа, а уже в концовке матча команды обменялись забитыми мячами. Как результат — 5:1.

Отменённый гол Роналду и удачная замена Сарри

Смена лидера произошла и в итальянской Серии А, причём «Ювентус» заслужил право возглавить турнирную таблицу в очном противостоянии с одержавшим шесть побед на старте сезона «Интером». Особенно ценно, что туринцы выиграли в чужих стенах.

Также по теме

Дубль Адамяна в ворота «Баварии», сломанная рука Льориса и удаление Головина: события дня в европейском футболе

«Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» в чемпионате Англии, после того как уже на третьей минуте вратарь лондонцев…

Действующему чемпиону удалось выйти вперёд уже на четвёртой минуте, когда Пауло Дибала отправил мяч в сетку после отличного заброса от Миралема Пьянича. Но хозяева довольно быстро отыгрались. Матейс Де Лигт сыграл рукой в собственной штрафной, а Лаутаро Мартинес реализовал пенальти.

Ещё отличиться до перерыва командам так и не удалось, хотя моменты были у обеих команд. Точнее говоря, мяч в сетку ворот нерадзурри отправил Криштиану Роналду, но его гол был отменён из-за офсайда.

Во втором тайме игра, казалось, шла к заслуженной ничьей, однако в итоге всё решила удачная замена от Маурицио Сарри. Появившийся на поле Гонсало Игуаин за десять минут до финального свистка получил передачу в штрафной от Родриго Бентанкура, легко развернул Квадво Асамоа и точно пробил.

Чёрная серия «Лиона»

А вот у соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов «Лиона» дела во внутреннем первенстве идут очень плохо. Если в ЛЧ команде удалось одержать важную победу, то в Лиге 1 подопечные Силвиньо не знают успеха с середины августа.

В девятом туре «Лион» с минимальным счётом уступил также неудачно начавшему сезон «Сент-Этьену». Поединок плавно двигался к нулевой ничьей, но на 90-й минуте Роберту Беричу удалось принести хозяевам важнейшие три очка. А вот «Лион» в последних семи матчах Лиги 1 набрал всего три балла и опустился на 14-е место в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяет лишь очко.

Решающий пенальти от Комличенко

Twitter © OL

Наконец, в чемпионате Чехии очередной мяч удалось забить Николаю Комличенко. Российский форвард помог «Младе Болеслав» одержать важнейшую домашнюю победу над прямым конкурентом «Викторией Пльзень».

Счёт открыли гости, и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Виктории», но в самом начале второго тайма Лукаш Будински восстановил статус-кво на табло. Уже в добавленное арбитром время нападающий Комличенко реализовал пенальти. Этот гол стал для него восьмым в текущем сезоне чемпионата Чехии, и Николай лидирует в гонке бомбардиров турнира.

Также стоит отметить, что все 90 минут в составе «Млады Болеслав» отыграл арендованный у «Краснодара» центральный защитник Алексей Татаев. А главное — команда ушла на небольшой перерыв на третьем месте в турнирной таблице. Выше только «Виктория Пльзень» и «Славия».

Источник: Россия Сегодня