Поражение Франции в Стамбуле, победа Германии в Минске, три гола Италии за 10 минут: обзор матчей квалификации Евро-2020

Действующие чемпионы мира французы неожиданно уступили Турции в выездном матче квалификации Евро-2020. В свою очередь, Германия в Минске обыграла Белоруссию, а Италия забила грекам три мяча за десять минут и записала на свой счёт третью победу подряд. Главные события отборочного турнира — в материале RT.

Группа I

Вслед за сборной России разгромную победу удалось одержать лидирующей Бельгии. Правда, «Красные дьяволы» поразили ворота соперника только три раза.

Причём фаворит снял все вопросы об исходе встречи уже в дебюте — к 14-й минуте бельгийцы вели в счёте два мяча. Сначала Дрис Мертенс после прострела новоиспечённого футболиста «Реала» Эдена Азара отправил снаряд в сетку, а затем сам ассистировал Тимоти Кастаню.

После перерыва довести счёт до крупного удалось главному голеадору хозяев Ромелу Лукаку, и вновь непосредственное участие в голе принял Мертенс, после удара которого в штангу форвард добил мяч в сетку.

А вот Шотландия дома едва не потеряла очки в матче с будущим соперником России Кипром. Для начала британцы долго не могли распечатать ворота соперника, но по истечению часа игры счёт всё же открыл обладатель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

За несколько минут до финального свистка Янис Кусулос погрузил «Хэмпден Парк» в тревожное молчание, восстановив статус-кво на табло.

Тем не менее для шотландцев всё закончилось благополучно. В одной из последних атак вышедший на замену молодой полузащитник «Селтика» Оливер Бёрк отправил в ворота Урко Рафаэля Пардо второй мяч и принёс команде важнейшую победу.

Россия — Сан-Марино — 9:0

Шотландия — Кипр — 2:1

Бельгия — Казахстан — 3:0

Положение команд: Бельгия — 9, Россия — 6, Шотландия — 6, Казахстан — 3, Кипр — 3, Сан-Марино — 0.

Группа С

Третье подряд поражение в квалификации в субботу потерпели белорусы. Команда дома ожидаемо не сумела ничего противопоставить Германии — 0:2. Тем не менее подопечные Игоря Криушенко пропустили только дважды. Однако быстрый гол практически сразу убил интригу в этом противостоянии.

Уже на 12-й минуте Лерой Зане вошёл в штрафную, на замахе убрал защитника и точно пробил в дальний угол. А после перерыва Марко Ройс забил похожий мяч и снял все вопросы.

Не меньше голов в данной встрече запомнился дриблинг Мануэля Нойера в конце первого тайма. В одном из игровых эпизодов опытный вратарь побежал прессинговать Юрия Ковалёва почти к угловому флажку, отобрал у него мяч, а затем и издевательски обыграл на самой лицевой. Момент быстро стал вирусным и разлетелся по социальным сетям. Пользователи даже шутят, что Нойер одним финтом «завершил карьеру» полузащитника солигорского «Шахтёра».

Не удалось набрать очки и другой команде с постсоветского пространства — Эстонии. Прибалты были очень близки к тому, чтобы подставить подножку одержавшей две победы в двух первых матчах Северной Ирландии, но в результате потерпели обидное поражение.

В середине первого тайма счёт открыл экс-полузащитник «Амкара» Константин Васильев, для которого этот мяч стал 27-м в юбилейном 110-м матче за сборную.

Однако ближе к концу гости выстрелили дуплетом и отличились дважды за четыре минуты. При этом наставник североирландцев Майкл О’Нил сделал сразу две результативные замены. И Конор Вашингтон, и Джош Мадженис сумели забить и принесли важнейшую волевую победу своей команде. Таким образом Северная Ирландия продолжает лидировать в данной подгруппе без очковых потерь.

Эстония — Северная Ирландия — 1:2

Белоруссия — Германия — 0:2

Положение команд: Северная Ирландия — 9, Германия — 6, Нидерланды — 3, Эстония — 0, Белоруссия — 0.

Группа E

В группе E по итогам третьего тура сформировался лидерский дуэт, состоящий из сборных Венгрии и Хорватии. Обе команды добыли по три очка и оторвались от остальных преследователей по турнирной таблице, которые, правда, успели провести на один матч меньше с начала отборочной кампании.

Хорваты принимали на своём поле Уэльс. Вице-чемпионы мира выиграли три последних домашних матча и во встрече с валлийцами тоже почти сразу стали претендовать на победу. На 16-й минуте Иван Перишич отдавал пас Андрею Крамаричу, на который защитники гостей не среагировали должным образом. Попытка Джеймса Лоуренса вмешаться привела к автоголу.

В начале второго тайма игрок «Интера» смог отличиться и сам. Валлийцам долго не удавалось отбиться от хозяев поля, и Перишич всё-таки удвоил счёт. Гарет Бэйл, начавший матч в стартовом составе, предпринимал попытки отыграться, но каждый раз проигрывал вратарю Доминику Ливаковичу. Уэльс отыграл один гол благодаря вышедшему на замену Дэвиду Бруксу. За оставшиеся 13 минут подопечные Райана Гиггза не успели добиться ничьей и потерпели первое поражение.

Сборная Венгрии обыграла Азербайджан, который единственный пока не набрал очков в своей группе. Героем встречи стал защитник Вилли Орбан, который в юности выступал за сборную Германию, но решил представлять родную страну своего отца. Он забил два мяча в каждом из таймов, вовремя подключившись к атакам партнёров. Один из голевых пасов ему отдал экс-динамовец Балаж Джуджак, ныне играющий в чемпионате ОАЭ.

Азербайджанцы на правах хозяев поля не сильно уступали гостям по количеству ударов, а в контроле мяча даже превосходили их. На один гол они наиграли, и его автором стал 21-летний Махир Мадатов. Но тут же венгры вернули разницу в два мяча после удара Давида Хольмана, впервые отличившегося в составе своей сборной.

Хорватия — Уэльс — 2:1

Азербайджан — Венгрия — 1:3

Положение команд: Венгрия — 6, Хорватия — 6, Словакия — 3, Уэльс — 3, Азербайджан — 0.

Группа H

В этом году сборную Турции возглавил её самый успешный тренер в истории. 17 лет назад Шенол Гюнеш привёл команду к четвёртому месту на чемпионате мира, а теперь перед ним поставлена задача отобраться на чемпионате Европы из непростой группы с Францией и Исландией. Начало у опытного специалиста получилось успешным — он выиграл два официальных матча и два товарищеских.

В третьем туре отбора на Евро-2020 турок ждало самое серьёзное испытание в лице действующих чемпионов мира, которым они проигрывали в четырёх предыдущих очных встречах. Но в этот раз у себя дома в Конье подопечные Гюнеша не испугались грозного фаворита. На 30-й минуте Кан Айхан реализовал с партнёрами угловой, а спустя десять минут Дженгиз Ундер наказал Поля Погба за потерю мяча.

Главный тренер французов Дидье Дешам провёл две замены в перерыве, но оставил на поле Килиана Мбаппе, который не доиграл товарищеский матч с Боливией из-за травмы. Нападающий так и не смог ничем помочь команде и совершить хотя бы один удар по чужим воротам. Игроки сборной Франции вообще ни разу не попали в створ и были вынуждены признать неоспоримое поражение, ставшее неожиданным для болельщиков команды.

Осечкой французов воспользовалась Исландия, которая догнала чемпионов мира по очкам, хотя и продолжила им уступать по личным встречам из-за мартовского разгрома. Скандинавы, которые славятся неуступчивостью в домашних матчах, приняли у себя команду Албании. Одного гола Йоханна Гудмундссона, забившего в середине первого тайма, хватило для того, чтобы застолбить за собой третье место в турнирной таблице.

Во встрече аутсайдеров группы H Молдавии и Андорры верх взяла команда из бывшего СССР. Единственный мяч был забит в самом начале матча. Игорь Армаш, отыгравший в России больше восьми лет за «Кубань» и «Анжи», отличился при розыгрыше углового на восьмой минуте. В начале второго тайма молдаване остались в меньшинстве — главная звезда команды Артур Ионицэ из «Кальяри» был удалён за две жёлтые карточки. Но андоррцы не воспользовались моментом и потерпели третье поражение подряд.

Исландия — Албания — 1:0

Молдавия — Андорра — 1:0

Турция — Франция — 2:0

Положение команд: Турция — 9, Франция — 6, Исландия — 6, Албания — 3, Молдавия — 3, Андорра — 0.

Группа J

Противостояние Греции и Италии виделось одним из самых интересных в рамках игрового дня, но борьбы в Афинах неожиданно не получилось. Точнее итальянцы фактически завершили её ещё по ходу первого тайма.

За десять минут «Скуадра Адзурра» отличилась трижды. Открыть счёт удалось 22-летнему талантливому полузащитнику «Кальяри» Николе Барелле, который дебютировал в сборной только в прошлом году, но уже забил два мяча.

Затем свои имена на табло внесли куда более опытные Лоренцо Инсинье и Леонардо Бонуччи. Оправиться от такого удара греки уже не сумели, и борьба в данной встрече была завершена намного раньше финального свистка. Итальянцам удалось продлить победную серию в рамках отборочного этапа до трёх матчей.

Греки же сильно ухудшили своё положение в турнирной таблице и скатились на третье место.

Две «сухих» победы были зафиксированы и в других поединках группы. Финны дома оказались сильнее Боснии и Герцеговины благодаря дублю одной из своих главных звёзд команды Теему Пукки. Нападающий «Норвича» дважды отличился уже после перерыва и с 17 голами вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов за всю историю Суоми.

В свою очередь Армении только в третьем матче удалось набрать первые очки. В Ереване коллектив Генриха Мхитаряна разгромил Лихтенштейн. Самому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» отличиться не удалось, зато это сделали Геворг Казарян, Александр Карапетян и Тигран Барсегян.

Финляндия — Босния и Герцеговина — 2:0

Армения — Лихтенштейн — 3:0

Греция — Италия — 0:3

Положение команд: Италия — 9, Финляндия — 6, Греция — 4, Босния и Герцеговина — 4, Армения — 3, Лихтенштейн — 0.