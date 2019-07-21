Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»

21 июля 2019     18
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины, заявив, что поддержал команду, «способную остановить российский реванш».

«Я проголосовал за ту команду, уникальную, которая способна остановить российский реванш и двигать страну вперёд», — цитирует его Интерфакс-Украина.

При этом Порошенко сообщил, что союзниками его партии «Европейская солидарность» в Верховной раде могут быть только сторонники евроинтеграции. 

По его словам, он намерен поддерживать всех, кто выступает за движение Украины в ЕС и НАТО. При этом бывший украинский лидер заявил, что «наибольшая угроза находится в парламенте».

Ранее Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России.

В мае экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому налаживать диалог с Москвой.

Источник: Россия Сегодня

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