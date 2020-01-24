Порошенко прибыл на допрос в ГБР

12:38

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).

globallookpress.com

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По данным издания, перед приездом бывшего главы Украины у здания ГБР произошла потасовка. К украинскому ведомству пришёл человек с унитазом, символизирующим коррупцию, которая была при Порошенко, и на него напали сторонники экс-президента.

Ранее Порошенко заявил, что придёт на допрос в ГБР 24 января для дачи показаний в рамках возбуждённых уголовных дел, в том числе в связи с подписанием Минских соглашений.

Источник: Россия Сегодня