Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

2 февраля 2020     13
Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

12:06

Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.

РИА Новости

«Мы установили связь с 202 гражданами России в провинции Хубэй, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию в рамках объявленной эвакуации», — цитирует его Интерфакс.

По словам пресс-атташе, дипломаты продолжают формирование списков, так как ещё не все россияне окончательно определились.

Также он отметил, что о порядке и времени эвакуации объявят дополнительно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолёты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых новым коронавирусом.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, эвакуация россиян самолётами ВКС состоится 3—4 февраля.

Источник: Россия Сегодня

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