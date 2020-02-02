Порядок въезда: вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу. Так, подавать заявление теперь можно не только в бумажном, но и в электронном виде. При этом появилась возможность предоставлять документы за шесть месяцев до поездки. Ранее верхняя граница была установлена на трёх месяцах. Кроме того, визовый сбор увеличился с €60 до €80. Для граждан России, с которой действует соглашение об упрощении порядка выдачи виз, тариф остаётся прежним — €35.

2 февраля вступили в силу новые правила получения визы в страны Шенгенского соглашения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. Как отмечают в организации, новый порядок проще, что облегчает туризм, торговлю и предпринимательство.

В Шенгенскую зону входят Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Швеция, Франция, Эстония, Чехия (22 страны Евросоюза), а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Согласно новым правилам, подавать анкету на получение визы можно будет в электронной форме. Помимо этого, обратиться за въездным документом можно не за 3 месяца до поездки, как ранее, а за 6 месяцев (для моряков — 9 месяцев). Минимальный срок — 15 дней, он остался неизменным.

Упрощается получение и так называемой многократной визы — той, что выдаётся уже побывавшим в странах ЕС и не нарушившим условия пребывания. Постепенно для них визы будут выдаваться на срок от одного до пяти лет.

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Как подчеркнули в Еврокомиссии, время обработки заявлений на визу останется неизменным — 15 дней. Тем не менее, когда необходимо перепроверить заявку, это время может быть увеличено до 45 дней.

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) Александра Курносова, подобный шаг упрощает въезд для россиян. Он отметил, что РФ движется в этом же направлении.

«То, что можно подать за более долгий срок и в электронном виде — это безусловно упрощение. Россия тоже идёт по этому пути и планирует вводить возможность получения электронной визы для иностранцев», — сказал он RT.

В целом для туризма из России европейское направление всегда было одним из наиболее удобных, отметил в беседе с RT вице-президент союза туриндрустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Конечно, это облегчит работу по визовому режиму. Но нужно сказать, что особых проблем у нас и не возникало. Процент отказов в этом направлении был минимальным…Потому что российский рынок привлекателен, у нас постоянные рабочие контакты с представителями Евросоюза. Какого-то радикального импульса они (изменения. — RT) не дадут, но отчасти снизят административные барьеры и дадут возможность планирования поездок и устранения проблем. Поэтому, в целом их можно оценить позитивно», — подчеркнул он.

«Шенген» — это одно из наиболее популярных направлений для путешествия у россиян. По словам Барзыкина, это объясняется тем, что государства Шенгенского договора предлагают разные форматы отдыха.

«(Это направление. — RT) сочетает в себе историко-культурные, природные и пляжные направления, — пояснил он. — Европейский рынок востребован у наших потребителей и самостоятельно. То есть поездки планируются не только через туроператоров, но и самостоятельно».

Консульский сбор

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Еврокомиссия также приняла решение повысить стоимость консульского сбора с €60 до €80. При этом сообщается, что относительно других стран этот сбор остаётся низким — для визы в Новую Зеландию он составит €146, американской — €143, для китайской — €126.

Повышение сборов объясняется затратами на обработку поступающих заявлений — в Еврокомиссии подчеркнули, что €60 уже недостаточно, чтобы покрыть расходы, «в частности, из-за инфляции».

Решение не относится к странам, у которых заключён с ЕС договор об упрощении порядка получения виз. В частности, подобное соглашение заключено между Россией и Евросоюзом в 2006 году. Для россиян консульский сбор за шенгенскую визу составляет €35 и остался неизменным.

Для детей в возрасте до 6 лет визовый сбор по-прежнему не взимается. Для тех, кому от 6 до 12, он составляет половину от обычного и потому вырастет до €40. При этом отдельные страны ЕС теперь могут отказаться от консульских сборов с несовершеннолетних.

Новые правила предусматривают, что в дальнейшем каждые три года Евросоюз может пересматривать размер консульского сбора.

Источник: Россия Сегодня