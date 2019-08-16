Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

16 августа 2019     20
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье и спасшим 226 пассажиров. Об этом он сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России, передает в пятницу, 16 августа, ТАСС.

Глава государства также наградил орденами Мужества остальных членов экипажа.

Ранее в пятницу также стало известно о том, что командир экипажа Дамир Юсупов вернулся домой, в Екатеринбург. На пресс-конференции он заявил, что не считает себя героем, он сделал то, что должен был. Второго пилота, Георгия Мурзина, госпитализировали с ушибами груди.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянка Симонова завоевала бронзу на этапе КМ по плаванию в Сингапуре
Россиянка Симонова завоевала бронзу на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

16:18 Российская пловчиха Виталина Симонова показала третье время в заплыве на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира в …


В Гурзуфе по горячим следам задержали грабителя
В Гурзуфе по горячим следам задержали грабителя

Ялтинские полицейские задержали приезжего, напавшего с ножом на жителя Гурзуфа. Об этом 16 августа сообщили в УМВД РФ по Ялте. …


Врио губернатора Севастополя извинился за хамское поведение сотрудников ДИЗО
Врио губернатора Севастополя извинился за хамское поведение сотрудников ДИЗО

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев извинился за поведение сотрудников департамента по имущественным и земельным отношениям. «Сотрудники ДИЗО позволили себе хамский выпад в …


Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин стали Героями России
Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин стали Героями России

Президент Владимир Путин присвоил летчикам “Уральских авиалиний”, посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России. Сегодня он подписал указ …


Михаил Развожаев извинился перед севастопольцами за хамство ДИЗО
Михаил Развожаев извинился перед севастопольцами за хамство ДИЗО

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев извинился перед горожанами за хамство сотрудников департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты