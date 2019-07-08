Посетитель «Зарядья» прыгнул с Парящего моста

8 июля 2019     21
Посетитель «Зарядья» прыгнул с Парящего моста

В столичном парке «Зарядье» мужчина спрыгнул с Парящего моста. Об этом сообщили в пресс-службе парка, передает агентство «Москва».

Видеокамеры зафиксировали, что в 16:11 по московскому времени неизвестный зашел на мост со стороны гастрономического центра, с разбега перепрыгнул стеклянное ограждение и упал на капот проезжавшего мимо автомобиля. Скорая помощь приехала на место происшествия через несколько минут.

Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского, его состояние стабильно тяжелое. Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

В 2017 году мужчина разбился насмерть, прыгнув с Крымского моста в Москве. Он упал на палубу прогулочного теплохода.

Источник: Лента.Ру

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