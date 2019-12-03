Послание Фергюсона для Нурмагомедова, стратегия Макгрегора и ответ Магомедшарипова критикам: о чём говорят в мире UFC

Тони Фергюсон признался, что был недоволен ходом переговоров о титульном поединке с Хабибом Нурмагомедовым и заявил, что способен взять верх над российским чемпионом. СМИ рассказали, сколько боёв Конор Макгрегор намерен провести в 2020 году, а Забит Магомедшарипов ответил на заявления критиков о проблемах с выносливостью. Что обсуждают в мире UFC — в материале RT.

«Сезон охоты» Фергюсона

18 апреля в Бруклине Хабиб Нурмагомедов постарается в третий раз отстоять титула чемпиона UFC в лёгком весе. Победа позволит россиянину сравниться с рекордсменами дивизиона по числу успешных защит пояса, а помешать ему в этом попытается Тони Фергюсон. На протяжении последних лет именно американец считается самым опасным соперником для «Орла», что делает эту схватку одной из самых ожидаемых в 2020 году.

Тем не менее, сам Фергюсон признался, что остался недоволен ходом переговоров об организации поединка. По его словам, руководство промоушена прислало ему готовый контракт на бой на апрельском турнире в Бруклине, что несколько удивило бойца.

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«Процесс шёл не так, как я себе представлял. Поэтому мне хотелось встретиться с UFC. Давно пора начать диалог и, что касается меня, быть немного контактнее с компанией. Всё прошло хорошо. Не могу сказать, что плохо. Просто потребовалось уделить на это время. Это был определённый процесс. К счастью, со мной были мои агенты, на которых можно положиться», — цитирует американца MMAJunkie.

Для Фергюсона путь к первому поединку за титул абсолютного чемпиона получился крайне долгим. В мае 2012 года он потерпел поражение от Майкла Джонсона, после чего ни разу не уступал в октагоне и взял верх почти над всеми топ-представителями дивизиона. Но все эти достижения позволили ему лишь раз подраться за временный пояс.

В связи с этим абсолютно объяснимо желание Тони как можно быстрее сразиться за титул. Так, он изъявлял желание встретиться с Нурмагомедовым 14 декабря на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе, но чемпион решил иначе. В результате, долгожданная битва между сильнейшими легковесами планеты была назначена на 18 апреля 2020 года.

«Об этом спрашивайте у UFC. Хабиб ещё не закончил своё мировое турне. Он занят всякими делами, фотографируется с детишками, то, другое — в общем, весело проводит время. Да и какая разница? Вы знаете, кто я такой. Вы знаете, что я готов драться в феврале. Я был готов драться и с другим соперником, если бы они выкинули какой-то сумасшедший фортель. Всё в итоге сложилось. Времени у нас до апреля. То есть его у нас предостаточно, чтобы можно было готовиться, избегая при этом травм, действуя с умом, доверяя своим командам, и дать фанатам то, чего они хотят», — отметил Фергюсон.

Сражение между Тони и Хабибом должно ответить на вопрос, действительно ли американец является самым опасным противником для российского чемпиона. Сам Абдулманап Нурмагомедов неоднократно заявлял, что именно Фергюсон имеет больше всего шансов побить его сына и называл эту схватку самой логичной в лёгком весе. Тем не менее, сначала шанс побороться за титул получили Конор Макгрегор и Дастин Порье, в то время как первый претендент оставался на задворках.

На это было много причин. Во-первых, частые травмы Фергюсона, которые дважды помешали ему встретиться с Нурмагомедовым в прошлом. Во-вторых, несговорчивость, лишившая его места в поединке за временный титул в апреле 2019-го. В-третьих, вскрывшиеся ментальные проблемы, широко обсуждавшиеся в ММА-сообществе в середине прошлого года.

При этом сам Тони уверен, что именно он способен подобрать ключи к Хабибу и нанести тому первое поражение в карьере.

«Я засел у него в голове. Он следит за мной и будет крайне усердно тренироваться. Он будет так сильно нервничать, что допустит ошибку. А я уж ей воспользуюсь… У этого парня появилась проблема, и имя ей Тони Фергюсон. Я приду за ним. Наступил сезон охоты», — заключил американец.

Стратегия Макгрегора

В отличие от своего злейшего врага, ирландец войдёт в октагон уже в январе. Возвращение Макгрегора состоится в поединке с Дональдом Серроне, который пройдёт в рамках непривычного для него полусреднего веса. Судя по словам известного журналиста ESPN Ариэля Хельвани, это является частью плана Конора, который намерен вновь вернуться на вершину смешанных единоборств.

«Макгрегор рассказал, что намерен провести три боя в следующем году. Он этого не делал уже более трёх лет, поэтому это довольно высокая планка. Но он считает, что когда он активен, он не отвлекается, он не попадает в неприятности, он очень сосредоточен на своей задаче. И люди мне говорят, что таким сосредоточенным его уже очень давно не видели. Да, в бойцовском мире мы такое часто слышим, но он сейчас действительно рано ложится и рано встаёт. Он хочет всем доказать, что списывать его со счетов было ошибкой», — заявил Хельвани MMAFighting.

По его словам, Макгрегор был готов драться в декабре, но UFC не позволили ему выступить до конца 2019 года. В связи с этим поединок с Серроне был назначен на январь.

«Он хочет подраться в начале года, затем вернуться весной или летом. Возможно, сразиться с Хорхе Масвидалем или Нейтом Диасом… Быть может, это объясняет проведение его боя с Серроне в 170 фунтах – он хочет доказать, что способен соперничать с полусредневесами», — отметил Хельвани.

Затем Макгрегор планирует вернуться к своей главной цели и отобрать титул чемпиона в лёгком весе у Нурмагомедова. Так, ирландец намерен сдержать слово и побиться с россиянином на турнире в Москве.

Стиль Магомедшарипова

Как и Макгрегор, Забит Магомедшарипов мечтает о титуле чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. В ноябре он взял верх над американцем Келвином Каттаром и одержал шестую подряд победу в UFC. Магомедшарипов стал вторым среди россиян по длине успешной серии и вплотную подобрался к поясу. На данный момент он занимает четвёртое место в рейтинге полулёгкого веса и уже в ближайшем будущем может помериться силами с чемпионом.

На данный момент выше Магомедшарипова в рейтинге располагаются лишь Александер Волкановски, Жозе Алдо и Брайан Ортега. Первый из них побьётся за титул на турнире UFC 245 в декабре, в то время как двое других вряд ли являются кандидатами на чемпионство в данный момент. Так, бразилец решил перейти в легчайший вес и уже 14 декабря дебютирует в новой для себя категории, а американец уступил Максу Холлоуэю в своей последней схватке. Она состоялась в августе 2018-го, после чего он ни разу не заходил в клетку.

Тем не менее, битва с Каттаром породила ряд сомнений в способностях Магомедшарипова. Многие были удивлены его проблемами с выносливостью, которые вскрылись по ходу поединка. Россиянин заметно подустал и позволил визави выиграть третий раунд. Учитывая тот факт, что действующий чемпион Холлоуэй отличается невероятной стойкостью и практически не чувствует усталости, многие поспешили если не поставить крест на перспективах Забита, то как минимум усомниться в них.

Примечательно, что после московского турнира Забит признавался, что заболел за несколько недель до битвы. Вследствие этого он был вынужден пользоваться антибиотиками, что оказало негативное влияние на его подготовку. Однако на этот раз он не стал искать оправдания в проблемах со здоровьем.

«Многие раскритиковали мою выносливость не подумав, как много энергии требует нестандартный стиль. Всегда стараюсь удовлетворить фанатов, но, конечно, мы усилим функциональную подготовку. Развлечение во время боёв или простая победа без риска? Чему вы отдадите предпочтение?» — обратился к критикам Магомедшарипов.

Новый бой Аскарова и шанс для Енджейчик

Как стало известно, российский боец Аскар Аскаров составит компанию Макгрегору на турнире UFC 246 в январе. Экс-чемпион ACB в наилегчайшем весе постарается реабилитироваться за ничью в сражении с Брэндоном Морено и встать на победные рельсы. При этом сделать это будет непросто, ведь его оппонентом станет Тим Эллиот.

Американца по праву можно назвать ветераном крупнейшего ММА-промоушена в мире. Его дебют в UFC датирован 2012 годом, правда, тогда ему не удалось надолго задержаться в организации. В шести схватках он потерпел четыре поражения, после чего был вынужден вновь начинать всё с нуля. Но менее чем за год он одержал три победы подряд и заслужил право выступить на шоу The Ultimate Fighter 24.

Эллиот крайне успешно провёл турнир, выиграл во всех четырёх дуэлях и стал первым претендентом на титул в наилегчайшем весе. В чемпионском бою он оказал более чем достойное сопротивление легендарному Деметриусу Джонсону, уступив лишь единогласным решением судей. Правда, потом вновь выглядел крайне нестабильно, принявшись чередовать успехи и провалы.

Тем не менее, для Аскарова этот поединок станет серьёзным испытанием и покажет, способен ли он добиться серьёзных успехов в UFC. Битва с Морено не дала чёткого ответа на вопрос о его шансах преуспеть в чемпионате, поэтому в январе ему необходимо брать верх. В противном случае он может оказаться на грани увольнения, а выступать в подобной атмосфере всегда сложно.

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7 марта пройдёт турнир UFC 248, на котором пройдёт схватка за титул в минимальном весе среди женщин. Китаянка Чжан Вэйли проведёт первую защиту титула, а её соперницей станет экс-чемпионка Йоанна Енджейчик.

Вэйли стремительно ворвалась в элиту данной весовой категории. Она одержала три победы подряд, после чего шокировала весь мир, всего за 42 секунды нокаутировав чемпионку Джессику Андраж. Таким образом, она стала первой в истории UFC чемпионкой из Китая.

Енджейчик возглавляла дивизион на протяжении двух лет и до сих пор является рекордсменкой по количеству успешных защит. Так, она пять раз отстаивала звание, пока не встретилась с Роуз Намаюнас в ноябре 2017-го. С этого момента началась чёрная полоса в карьере Йоанны. Она проиграла американке в реванше, совершила неудачный переход в полулёгкий вес, после чего вернулась обратно.

Примечательно, что для получения титульного боя ей хватило одержать всего одну победу. В октябре она в напряжённой битве взяла верх над Мишель Уотерсон и оказалась в шаге от возвращения пояса, Правда, для этого ей необходимо расправиться в Вэйли, которая в последний раз уступала на заре карьеры — в ноябре 2013 года.

Источник: Россия Сегодня