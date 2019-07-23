Последствия пожара в палаточном лагере под Хабаровском

‘), link: “https://russian.rt.com/russia/video/652339-posledstviya-pozhar-habarovskiy-krai” }, events: { onPlay: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); var playingVideoId = ‘js-mediaplayer-5d369e66370f2c89728b45a6’; // id текущего плеера pauseMedia(playingVideoId); //запускаем функцию остановки всех играющих плееров кроме этого Код функции ниже по коду } }, onPause: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } }, onComplete: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); } } } }); function pauseMedia(playingMediaId) { var players = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); for (var i = 0, max = players.length; i

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