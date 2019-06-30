После ваучера: 25 лет назад в России началась денежная приватизация

1 июля 1994 года в России начался переход к денежной приватизации. При формировании рыночной экономики передача госимущества в частные руки с помощью ваучеров не оправдала ожиданий властей. Контроль над большинством предприятий сохранили оставшиеся с советских времён руководители, а рядовые граждане и зарубежные инвесторы не могли получить доступ к управлению компаниями. Более того, на фоне кризиса бюджет остро нуждался в дополнительном финансировании. Так руководство страны разрешило выкупать акции предприятий за деньги.

В первые годы после распада СССР российская экономика предпринимала начальные попытки перехода к рыночному механизму. Перераспределение госимущества с помощью приватизационных чеков должно было создать класс частных собственников и повысить эффективность национальных компаний. Между тем, государство испытывало острую нехватку финансов, а зарубежные инвесторы и рядовые граждане по-прежнему не могли приобрести большие объёмы акций российских предприятий. Так, 1 июля 1994 года произошёл переход от ваучерной к денежной приватизации.

В целом, как отмечают опрошенные RT эксперты, приватизация в России проходила в несколько этапов и преследовала две ключевые цели — изменить структуру экономики и пополнить государственный бюджет в период кризиса.

Первая стадия приватизации стартовала в 1992 году. Согласно указу Бориса Ельцина, значительную часть государственного имущества было решено безвозмездно передать российским гражданам. Основным способом стало распределение госсобственности через ценные бумаги. Каждый гражданин получил право на приватизационный чек (ваучер) номиналом 10 тыс. рублей. Его можно было продать по рыночной цене или обменять на акции предприятия.

Как заявлял автор реформы Анатолий Чубайс, путём приватизации страна должна была построить капитализм «причём в несколько ударных лет, выполнив ту норму выработки, на которую у остального мира ушли столетия».

Как объяснил в интервью RT профессор кафедры экономики РЭШ Валерий Черноокий, за счёт вовлечения населения в процесс руководство страны намеревалось за короткое время резко нарастить долю частных собственников и снизить влияние госсектора на экономику. Таким образом, планировалось закрепить переход к рыночной экономике и сделать невозможным возврат к неэффективной плановой системе хозяйствования СССР.

«Большинство государственных предприятий, доставшихся в наследство от советской плановой экономики, были убыточны. Приватизация, по мнению реформаторов, должна была привлечь частных собственников, заинтересованных в реструктуризации предприятий и повышении эффективности производства и управления», — добавил Черноокий.

В ходе первичной (малой) приватизации были проведены аукционы по продаже небольших предприятий бытового обслуживания — магазины, рестораны, кафе. В свою очередь, крупные и средние предприятия не продавались, а были превращены в открытые акционерные общества. Ценные бумаги частично передавались трудовым коллективам, а частично могли быть выкуплены за приватизационные чеки.

Примечательно, что оборонные и приносящие самый высокий доход предприятия остались в государственной собственности.

В общей сложности, к концу 1994 года было приватизировано 112 тыс. бывших госпредприятий.

Отметим, что помимо частичной передачи государственного имущества приватизация подразумевала и привлечение иностранных инвестиций в страну. По словам экспертов, с приходом зарубежных инвесторов планировалось создать конкурентную среду на российском рынке.

Между тем, как отмечает Валерий Черноокий, преимущественным правом на приобретение акций (за ваучеры или по льготной цене) обладали, в основном, только работники и менеджеры приватизируемых предприятий. Как следствие, к 1994 году большинство крупных компаний перешли под прямой или косвенный контроль назначенных ещё в советское время руководителей — так называемых «красных директоров».

«И работники, и менеджеры выступали резко против прихода внешних акционеров: первые опасались увольнений, а вторые — потери контроля над предприятием. Всё это тормозило дальнейшую реструктуризацию и повышение эффективности бывших госпредприятий, на которые рассчитывало правительство», — пояснил экономист.

Вторая попытка

Для облегчения появления новых инвесторов в акционерном капитале компаний с 1 июля 1994 года был проведён переход от чековой к денежной приватизации. Соответствующий указ Борис Ельцин подписал несколько позже — 22 июля. Спустя почти полгода Государственная Дума официально признала неудовлетворительными итоги чекового этапа приватизации. В своём постановлении от 9 декабря 1994 года нижняя палата парламента заявила о несоответствии достигнутых результатов основным целям социально-экономических реформ.

Новая модель приватизации должна была привлечь инвестиции для перестройки работы предприятий. В период чековой приватизации крупные компании испытывали острую нехватку денег для дальнейшего развития. По данным Счётной палаты, в 1990 году доля отчислений на модернизацию производства составляла 12,1% от общих затрат на промышленную продукцию. В 1992-м показатель упал до 2,6%, а в 1993-м составил лишь 0,9%.

При этом основной целью денежной приватизации должно было стать пополнение федерального бюджета. Поступившие в государственную казну деньги планировалось потратить на финансирование социальных программ и направлений по реструктуризации экономики. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.

Необходимость собрать как можно больше средств для выполнения социальных обязательств государством стала одной из причин появления залоговых аукционов. Закон о бюджете на 1995 год запрещал продавать акции высокодоходных предприятий. Между тем, в рамках новой схемы частные банки предоставляли государству кредиты под залог акций крупных компаний. Если займ не был возвращён, заложенные ценные бумаги переходили в собственность кредиторов.

С ноября по декабрь 1995 года на залоговые аукционы были выставлены акции 12 сырьевых и инфраструктурных компаний. В общей сложности сумма поступлений в бюджет составила $886,1 млн, но в конечном итоге все 12 займов не были выплачены банкам, и предприятия перешли в собственность кредиторов.

При этом, как отмечали в Счётной палате, пополнение бюджета за счёт залоговых аукционов прошло недостаточно эффективно. Так, по оценке ведомства, стоимость предлагаемых в залог акций была либо недооценена, либо намеренно занижена. Более того, итоговый размер получаемых кредитов лишь незначительно превышал стартовую цену. Таким образом, аукционы проходили не на состязательной основе банков, как предполагалось изначально.

Позже в своей книге «Президентский марафон» Борис Ельцин вспоминал: «Говорят, что наша собственность была при продаже недооценена. Мол, продали её за бесценок. Да, абсолютно правильно. Продали за бесценок, относительный, конечно, — за сотни миллионов долларов. Но больше никто не давал. Именно столько, сколько смогли заплатить российские бизнесмены, столько и стоило на тот момент данное предприятие. Не больше и не меньше».

Ваучер на память

Эксперты неоднозначно оценивают итоги приватизации в России. Так, поставленные цели во многом были выполнены, и страна перешла к системе рыночной экономики. В то же время, по словам экономистов, реформа не привела к ожидаемому росту эффективности бывших госпредприятий, и одновременно спровоцировала увеличение преступных действий среди новых собственников.

«Позитивные стороны очевидны. Была создана масштабная и массовая частная собственность, которой практически не было в СССР. Кроме того, реформа послужила начальным толчком к формированию фондового рынка, а также дала определённые поступления в бюджет. Но любое дело требует обучения, и создание частной собственности в отсутствии навыков обращения с ней привело к существенному перекосу отношений в сторону криминализации», — отмечает Константин Корищенко.

Кроме того, по словам экспертов, у рядовых граждан не было первоначальных денежных накоплений для покупки больших пакетов акций компаний, а выданные россиянам ваучеры не давали возможности участвовать в управлении предприятиями.

«Изначально ваучерная приватизация имела высокую поддержку среди населения. Однако большинству так и не удалось стать капиталистами, и постепенно одобрение приватизации и частной собственности снизилось. Кто-то продал свой ваучер за бесценок, кто-то потерял вложения в чековых инвестиционных фондах, кто-то вложился в предприятие-банкрот, а кто-то просто сохранил ваучер на память», — заключил Валерий Черноокий.