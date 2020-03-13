После массового убийства собак в российском регионе запретили усыплять дворняг

Глава Якутии Айсен Николаев запретил усыплять животных, находящихся в пункте передержки в Якутске, после массового убийства дворняг. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр три раза в день», — сообщил губернатор.

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00:01 — 12 марта

9 марта в сети появилось видео с контейнером, в котором лежали десятки тел убитых собак. Обнаружившие его зоозащитники говорили, что у некоторых было перерезано горло, на трупах была кровь. В департаменте ветеринарии республики сначала сообщили, что 72 особям была сделана эвтаназия, потому что они контактировали с бешеным псом. Потом чиновники сказали, что часть погибших зверей была сбита машинами, другая умерла от болезней либо усыплена по согласию хозяев. В итоге выяснилось, что всего погибших животных было около 200: 153 собаки и 48 кошек. Их усыпили в рамках карантина по бешенству. При этом нормативы по процедуре не соблюдались, бумаг о наличии вируса у животных активистам не предоставили. В мэрии заявили, что распоряжений об эвтаназии не давали.

Источник: Лента.Ру