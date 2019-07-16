После падения легкомоторного самолёта в Чечне госпитализированы двое

В результате падения легкомоторного самолёта в Чечне госпитализированы два человека — пилот и жительница дома, на который упал самолёт. Об этом заявили в Шелковской районной больнице.

После падения легкомоторного самолёта в Чечне госпитализированы двое В результате падения легкомоторного самолёта в Чечне госпитализированы два человека — пилот и жительница дома, на который упал самолёт. Об …



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