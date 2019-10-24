После развода войск: Украину призвали к «осторожной» реализации формулы Штайнмайера

Киеву следует действовать «с осторожностью» после подписания формулы Штайнмайера. Аналитики Международной кризисной группы, поддерживаемой в том числе организацией Джорджа Сороса, считают, что реализации договорённостей якобы мешает отказ России гарантировать разведение «поддерживаемых» сил в Донбассе. Однако, как полагают опрошенные RT эксперты, на Украине не намерены добиваться выполнения соглашений.

Международная кризисная группа (НКО со штаб-квартирой в Брюсселе) опубликовала рекомендации по достижению мира на востоке Украины. Эксперты подчёркивают, что Киеву следует действовать «с осторожностью» в связи с принятой формулой Штайнмайера. При этом они продолжают утверждать, что силы ополчения в Донбассе якобы поддерживает Россия.

«Это решение (принятие формулы Штайнмайера. — RT) приветствуется, однако Украина должна действовать осторожно, чтобы повысить шансы на достижение урегулирования», — говорится в документе организации, с которым ознакомился RT.

Работу группы поддерживают правительства ряда государств. Например, в прошлом году наибольший вклад внесли Катар, Норвегия и Швеция. Кроме того, среди спонсоров числится фонд американского миллиардера Джорджа Сороса.

Формулой Штайнмайера называют механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Предполагается, что в республиках пройдут местные выборы, однако до голосования закон об особом статусе будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретёт окончательную юридическую силу. 1 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев согласовал текст формулы Штайнмайера, который должен быть имплементирован в украинское законодательство.

Однако прежде, чем приступить к выборам, конфликтующие стороны должны отвести силы от линии фронта, где расположены населённые пункты Золотое и Петровское. Выполнение даже этого шага находится под сомнением, считает Международная кризисная группа.

Как поясняется в документе, одной из причин является отказ России гарантировать вывод «поддерживаемых» войск.

«Ряд проправительственных сил открыто выступили против отвода войск. В свою очередь, поддерживаемые Россией ополченцы заявляют о нежелании отводить войска и сомневаются, что Киев сможет убедить собственные войска сделать то же самое. Тем временем Москва отказалась гарантировать отвод поддерживаемых ею сил на основании того, что она их не контролирует», — сообщают эксперты.

В Москве неоднократно отрицали участие России во внутреннем конфликте на Украине.

На Западе продолжают повторять миф о «российской агрессии» на Украине, считает политолог Иван Мезюхо. По его мнению, очевидно, что власти в Киеве не планируют выполнять взятые на себя обязательства по формуле Штайнмайера.

«Украина не собирается реализовывать свои обязательства. Фактически власть в лице президента Зеленского испугалась напора радикалов и опасается более серьёзных протестных выступлений в будущем. В ближайшее время будут найдены тысячи причин, которые оправдают невыполнение Киевом предписанных положений», — сказал он в беседе с RT.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, в свою очередь, напомнил, что Украина с самого начала отвергала как Минские соглашения, так и формулу Штайнмайера, а её западные партнёры своими действиями одобряли такую политику.

«Запад пять лет полностью поддерживал политику Киева по невыполнению Минских соглашений, упрекая лишь на словах. Ни в интересы Киева, ни Брюсселя, ни Берлина или Парижа реализация соглашений не входила», — пояснил эксперт.

Затянутый процесс

Жилой дом в посёлке Старомихайловка города Донецка после обстрела РИА Новости © Сергей Аверин

Развод войск на линии соприкосновения был запланирован на 7 октября, однако этого до сих пор не произошло. Украинская сторона утверждает, что в регионе якобы происходят обстрелы, а для начала отвода сил требуются семь «дней тишины». Тем временем в ЛНР и ДНР заявляют о готовности в любой момент начать процесс, указывая, что мероприятия срывают украинские силовики.

Также по теме

«Поиск аргументов»: на Украине назвали формулу Штайнмайера «болезненным компромиссом»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал формулу Штайнмайера по урегулированию в Донбассе «болезненным компромиссом». По его словам,…

«ЛНР предпринимала три попытки к разведению на вышеуказанном участке, но так и не дождалась ответной реакции с украинской стороны, что было подтверждено представителями СММ ОБСЕ», — заявлял 11 октября руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

В республике также подчеркнули, что Киев сорвал договорённости из-за позиции националистов. В день первого запланированного развода бойцы полка «Азов», сформированного праворадикалами для участия в боевых действиях на юго-востоке страны, заняли позиции возле Золотого в знак протеста против формулы Штайнмайера.

По словам главы подразделения Андрея Билецкого, если президент не выполняет свою обязанность «защищать каждый сантиметр украинской земли», то это сделают добровольцы. «Это наш последний блокпост, и мы даём слово, что мы его никогда не покинем», — заявил он.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выполнил свою часть обязательств, и призвал собрать саммит «нормандской четвёрки».

Дипломатическая игра

О необходимости провести саммит в нормандском формате говорит и Международная кризисная группа. В организации уверены, что переговоры с Германией и Францией позволят «уточнить последовательность шагов».

«Несмотря на неизбежные препятствия и тревожные сигналы на местах, согласие Киева и Москвы с формулой должно по меньшей мере сделать возможным проведение новой встречи в рамках нормандского формата. Это позволило бы впервые с октября 2016 года провести переговоры с участием двух стран (а также Франции и Германии) и предоставить им возможность для дальнейшего уточнения последовательности шагов, изложенных в Минских соглашениях», — отмечается в документе.

Между тем в Москве считают, что Киев настаивает на встрече четырёх стран, чтобы пересмотреть условия подписанных соглашений.

«Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договорённости предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации «нормандской четвёрки», и мы сделаем всё, чтобы этого не допустить», — сказал 10 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По мнению Международной кризисной группы, Киеву следует разработать стратегию информирования общественности о положениях формулы Штайнмайера, чтобы предотвратить массовые протесты.

Ранее на улицах украинской столицы состоялись марши против действия властей. Тысячи сторонников националистических движений вышли на улицы под лозунгом «Нет капитуляции».

Помимо этого, Киеву надлежит запланировать шаги по восстановлению связей с жителями территорий, «удерживаемых сепаратистами». В частности, наладить транспортное сообщение и предложить смягчить закон об использовании русского языка.

Эти советы вряд ли будут приняты правящими кругами, считает Мезюхо. Президент Украины не в состоянии договориться с националистами, которые не способствуют режиму прекращения огня, говорит эксперт. Кроме того, по данным представителей ДНР и ЛНР, правительственные войска сами обстреливают территории Донбасса.

«Конечно, Украина не намерена наказывать себя, поэтому рекомендации группы не будут реализованы. Киев может лишь «прислушаться» на словах», — заключил политолог.

Источник: Россия Сегодня