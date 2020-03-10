После слов Путина депутат снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию

Депутат Госдумы Александр Карелин после слов президента России Владимира Путина снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию о досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

В ходе выступления перед парламентариями глава государства высказался против проведения досрочных выборов в нижнюю палату парламента. По его словам, выбор россиян в ходе голосования по поправкам подтвердит полномочия депутатов, и «вопрос будет закрыт».

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13:12 — Сегодня

Согласно инициативе Карелина («Единая Россия»), новый состав Госдумы должен был собраться на первое заседание не позднее чем через 30 дней после избрания.

О целесообразности досрочных выборов также заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предлагал устроить голосование 20 сентября.

Источник: Лента.Ру