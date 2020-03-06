Посольство Италии не рекомендует посещать Россию из-за мер по COVID-19

6 марта 2020     13
Посольство Италии не рекомендует посещать Россию из-за мер по COVID-19

15:55

Посольство Италии в России не рекомендует гражданам посещать Россию, так как существует риск оказаться в карантине на весь срок пребывания из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

© Григорий Сысоев РИА Новости

Как говорится в сообщении ведомства в Facebook, с целью предотвращения распространения COVID-19 российские власти принимают всё более строгие меры.

Так, отмечается, что власти Москвы ранее подписали указ об обязательной самоизоляции на две недели туристов, прибывших из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании.

«В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Россию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в России», — сообщили в посольстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в столице режим повышенной готовности в целях активизации работы по предотвращению распространения COVID-19.

По его заявлению, такой режим вводится для городских служб, а ситуация с коронавирусом в Москве относительно спокойная..

Источник: Россия Сегодня

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