Пострадавший в аварии россиянин ходил с запчастью от машины в ноге восемь дней

Россиянин Сергей Носач попал в аварию и ходил с 14-сантиметровым рычагом от машины в ноге восемь дней из-за невнимательности врачей. Интервью с ним опубликовало издание Baza.

Мужчина получил травмы в автомобильной аварии. Один из рычагов управления попал ему в живот, после чего врачи провели операцию в больнице. Рентген не показал, что у пострадавшего остался еще один рычаг в ноге. Через неделю у него поднялась температура и врачи решили сделать компьютерную томографию, которая обнаружила предмет в ноге. Носачу провели вторую операцию и удалили деталь автомобиля спустя восемь дней.

Ранее сообщалось, что врачи сельской больницы около часа отказывались принимать тяжелого больного, пострадавшего в ДТП. Они посоветовали ехать в другие населенные пункты в десятках километров и обматерили водителя скорой, доставившей пациента.

Источник: Лента.Ру