Потапова проиграла Севастовой в полуфинале турнире WTA в Юрмале

21:18

Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение от латвийки Анастасии Севастовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в Юрмале.

© AFP7/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу латвийской теннисистки.

В финале турнира Севастова сыграет с представиетльницей Польши Катажиной Кавой, взявшей верх над американкой Бернардой Перой.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв пробился в финал турнира ATP впервые за 18 месяцев.

Источник: Россия Сегодня