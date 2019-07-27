Потапова проиграла Севастовой в полуфинале турнире WTA в Юрмале

21:18
Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение от латвийки Анастасии Севастовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в Юрмале.
© AFP7/ZUMAPRESS.com
globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу латвийской теннисистки.
В финале турнира Севастова сыграет с представиетльницей Польши Катажиной Кавой, взявшей верх над американкой Бернардой Перой.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв пробился в финал турнира ATP впервые за 18 месяцев.
Источник: Россия Сегодня
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