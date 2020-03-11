Потенциал России в борьбе с коронавирусом оценили

11 марта 2020     32
Потенциал России в борьбе с коронавирусом оценили

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил научный потенциал России в борьбе с коронавирусом, назвав его мощным. Об этом в среду, 11 марта, сообщает ТАСС.

Материалы по теме

00:01 — 4 марта

«Мы видим, что ряд наших биологов и генетиков прорабатывают очень важные продукты, которые востребованы во всем мире. И здесь очень важно, что Россия обладает, безусловно, очень мощным научным потенциалом. Многие страны хотят вместе с нами быть партнерами по этому направлению», — отметил Дмитриев по итогам встречи президента России Владимира Путина с инвесторами.

По словам главы РФПИ, на сегодняшний день геополитические и макроэкономические позиции страны также являются сильными.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились больше 119 тысяч человек по всему миру, больше 65 тысяч выздоровели, еще свыше 4,2 тысячи скончались. В России уже 20 заразившихся. Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, случаи заражения выявили более чем в 80 странах мира.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Пограничники пресекли попытку провезти в Крым наркотики с Украины
Пограничники пресекли попытку провезти в Крым наркотики с Украины

Сотрудники Пограничного управления ФСБ пресекли попытку провезти через государственную границу с Украиной наркотики. В пункт пропуска «Джанкой» прибыл гражданин Украины, …


Вести Севастополь 11.03.2020
Вести Севастополь 11.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Кто может очистить от мусора Балаклавскую бухту. Как это отражается на турпотоке и когда смогут решить …


Водоканал ждет от севастопольцев сообщений об открытых люках
Водоканал ждет от севастопольцев сообщений об открытых люках

Департамент городского хозяйства и ГУПС «Водоканал» просит севастопольцев сообщать диспетчеру об обнаружении в городе открытых или разрушенных колодцев.⠀ Если у Вас …


Все деревья в Севастополе пересчитают и занесут в реестр
Все деревья в Севастополе пересчитают и занесут в реестр

В Севастополе началось создание реестра зеленых насаждений. Пересчетом и обследованием всех деревьев сейчас занимается Севприроднадзор. Также специалисты этого ведомства, а …


В Крыму задержали четверых сторонников террористической организации
В Крыму задержали четверых сторонников террористической организации

Сотрудники ФСБ, при участии войск национальной гвардии, пресекли деятельность в Крыму ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Задержаны четыре …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты