Потенциал России в борьбе с коронавирусом оценили

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил научный потенциал России в борьбе с коронавирусом, назвав его мощным. Об этом в среду, 11 марта, сообщает ТАСС.

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00:01 — 4 марта

«Мы видим, что ряд наших биологов и генетиков прорабатывают очень важные продукты, которые востребованы во всем мире. И здесь очень важно, что Россия обладает, безусловно, очень мощным научным потенциалом. Многие страны хотят вместе с нами быть партнерами по этому направлению», — отметил Дмитриев по итогам встречи президента России Владимира Путина с инвесторами.

По словам главы РФПИ, на сегодняшний день геополитические и макроэкономические позиции страны также являются сильными.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились больше 119 тысяч человек по всему миру, больше 65 тысяч выздоровели, еще свыше 4,2 тысячи скончались. В России уже 20 заразившихся. Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, случаи заражения выявили более чем в 80 странах мира.

Источник: Лента.Ру