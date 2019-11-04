Потерявший сознание во время матча НХЛ хоккеист будет выписан из больницы

4 ноября 2019     32
Потерявший сознание во время матча НХЛ хоккеист будет выписан из больницы

01:35

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Скотт Сэбурин в скором времени будет выписан из больницы, куда он был доставлен после столкновения с форвардом «Бостон Брюинз» Дэвидом Бэкесом.

© Richard A. Whittaker/Icon Sports globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что медицинское обследование не обнаружило у Сэбурина, ненадолго потерявшего сознание после столкновения с Бэкесом, более серьёзных повреждений, нежели перелом носа. Посредством социальных сетей 27-летний спортсмен заявил, что надеется вернуться на лёд в ближайшее время.

Значительную часть профессиональной карьеры Сэбурин провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а в НХЛ дебютировал только в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате он провёл 11 поединков в составе «Сенаторз», в которых отметился одной заброшенной шайбой.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Оттавы» потерял сознание после столкновения с соперником в матче НХЛ.

Источник: Россия Сегодня

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