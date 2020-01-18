Поход Уильямс за рекордом, проводы Возняцки и новая роль Александровой: главные интриги женского турнира Australian Open

20 января в Мельбурне стартует первый в сезоне теннисный турнир Большого шлема — Australian Open. Главным фаворитом в женской сетке будет местная спортсменка Эшли Барти, которая при любых раскладах сохранит после финала звание первой ракетки мира. Завоевать титул ей могут помешать чешка Каролина Плишкова, выигравшая неделей ранее турнир в Брисбене, и Серена Уильямс, которая пытается повторить рекорд по победам на мейджорах. Главные надежды российских болельщиков связаны с победительницей турнира в Шэньчжэне Екатериной Александровой. Для бывшей первой ракетки мира Каролин Возняцки этот Australian Open станет последним в карьере.

Без розыгрыша первой ракетки

Обычно турниры «Большого шлема» дают возможность сразу нескольким девушкам сразиться за звание первой ракетки мира. Но на нынешнем Открытом чемпионате Австралии этот вопрос обсуждаться не будет. Эшли Барти достаточно далеко оторвалась от соперниц в рейтинге WTA, да ещё и прямо перед стартом турнира в Мельбурне продолжала набирать очки в Аделаиде, выиграв свой восьмой титул. Защищать ей придётся не так уж много баллов, так как год назад на домашнем мейджоре Барти дошла только до четвертьфинала.

А вот в пределах первой десятки всё может очень круто поменяться. Второй ракеткой мира станет одна из семи девушек. Кроме Каролины Плишковой, уже занимающей эту позицию, в список входят Симона Халеп, Элина Свитолина, Белинда Бенчич, Серена Уильямс, Кики Бертенс и только в последнюю очередь — действующая чемпиона Australian Open Наоми Осака. Ей из-за необходимости защищать больше всех очков будет особенно трудно — только выход в финал поможет хотя бы сохранить уже имеющуюся четвёртую строчку.

Отсутствие Андрееску

Впервые с «Уимблдона» 2017 года на турнире «Большого шлема» не сыграет вся первая восьмёрка рейтинга WTA в полом составе. В Мельбурне будет сильно не хватать действующей чемпионки US Open Бьянки Андрееску, которая пропускает второй из трёх последний мейджоров. Канадская теннисистка всё ещё не оправилась от травмы колена, полученной в прошлом сезоне. Андрееску уже залечила её, но ей ещё необходимо время на полное восстановление.

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Шестой ракетке мира по крайней мере не придётся терять много очков из-за своего пропуска. В идеале она даже может подняться на четвёртое место в рейтинге WTA, если главные соперницы дружно начнут поигрывать в первых раундах.

Подготовка Серены

Серена Уильямс продолжает пытаться повторить рекорд Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». С того момента, как она одержала 23-ю победу, минуло уже почти три года, и с тех пор американка четыре раза доходила до финалов «Уимблдона» и US Open, но терпела поражения.

Одной из причин, почему экс-первая ракетка мира пасовала в решающий момент, теннисные специалисты единодушно называли недостаток практики. Уильямс на протяжении двух с половиной лет заявлялась только на самые значимые турниры, игнорируя почти все остальные, в то время как более молодые соперницы набирали форму через постоянные игры.

В этом году Уильямс сменила тактику. Она начала сезон с выступления на турнир низшей категории WTA в Окленде, хотя раньше предпочитала вообще нигде не выступать перед мейджорами. Американка без особого труда выиграла, так как ей повстречалась всего одна соперница из топ-70 мирового рейтинга, и заработала смешные для её статуса $43 тыс. — за участие в первом круге Australian Open полагаются большие суммы. Но главное, что Уильямс почувствовала вкус тенниса, от которого сама раньше отказывалась, и теперь её шансы на победу в Мельбурне будут выше.

Фавориты

Как и подобает первой ракетке мира, именно Эшли Барти является главной фавориткой Australian Open. Досадное поражение от Дженнифер Брэйди в первом матче сезона она затмила убедительной победой в Аделаиде. В отсутствие ряда топовых игроков именно австралийка дошла до финала и обыграла там Даяну Ястремскую.

Для Барти эта победа имела важное психологическое значение — прежде она всё время проигрывала в финалах домашних турниров. Теперь этой неудачной статистике пришёл конец, и она готова штурмовать Открытый чемпионат Австралии. Правда, уже в третьем круге ей может достаться одна из главных восходящих звёзд тенниса — казахстанка Екатерина Рыбакина. За два дня до старта Australian Open она тоже завоевала титул, только на менее престижном турнире в Хобарте.

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Второй в списке сеяных турнира в Мельбурне идёт Каролина Плишкова, и её шансы выиграть свой первый турнир «Большого шлема» сейчас высоки как никогда. Она выиграла главный турнир первых двух недель нового сезона в Брисбене, обыграв в числе прочих Наоми Осаку и Мэдисон Кис. Экс-первая ракетка мира традиционно хорошо выступает в Australian Open и не вылетала раньше четвертьфинала последние три года.

Правда, с жеребьёвкой ей повезло меньше, чем многим другим фавориткам. Плишковой придётся начинать турнир матчем с Кристиной Младенович, а дальше возможны встречи с Лаурой Зигемунд и Коко Вандевей. Зато если чешке удастся выдержать непростой график первых дней, то к четвертьфиналу с Элиной Свитолиной дорога практически открыта.

Прощание с Возняцки

Открытый чемпионат Австралии станет последним турниром в карьере датчанки Каролин Возняцки. Бывшая первая ракетка мира, владевшая этим титулом 71 неделю, в прошлом году объявила, что уйдёт из спорта сразу после завершения единственного мейджора, который она выигрывала.

Возняцки по-прежнему находится в хорошей форме — она занимает 35-ю строчку в рейтинге WTA, а нынешний сезон начала с выхода в полуфинал турнира в Окленде, по итогам которого она могла бы даже стать сеяной на Australian Open. Но 29-летняя теннисистка ещё месяц назад твёрдо решила кардинально сменить сферу деятельности.

Первый матч датчанки в Мельбурне будет против американки Кристи Ан, после чего с ней может сыграть 23-я сеяная Даяна Ястремская из Украины. Для всего теннисного сообщества вылет Возняцки станет большим событием — у неё было много персональных поклонников, любимых её не только за результаты, но и за яркое поведение на корте и острые комментарии.

Шансы россиянок

Представительство России в женской сетке Australian Open традиционно велико — 12 теннисисток пробились в основную сетку по рейтингу, через квалификацию или с помощью уайлд-кард. Но никто из них не является настоящим фаворитом в борьбе за титул, и даже выход в четвертьфинал хотя бы одной спортсменки будет сенсацией.

Пожалуй, больше всего шансов на этом имеет Екатерина Александрова. Новый сезон она начала с победы на турнире в Шэньчжэне, а с учётом прошлого года её беспроигрышная серия на данный момент составляет десять матчей. Александрова теперь является первой ракеткой России и Мельбурне выступит с 25-м номером посева. В первом круге её ждёт швейцарка Йиль Тайхман, а в третьем россиянка может встретиться с Петрой Квитовой.

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Второй сеяной теннисисткой из России будет Анастасия Павлюченкова, начавшая сезон не так удачно — с двух поражений в трёх матчах. За счёт рейтинга ей удалось получить 30-й номер посева и даже вполне проходимую соперницу по 1/64 финала в лице Нины Стоянович. Но шансы повторить прошлогодний выход в четвертьфинал стремительно тают из-за потенциальной встречи с Каролиной Плишковой в третьем круге.

Не только для Каролина Возняцки нынешний Australian Open может быть последним. Вполне возможно, что на турнирах «Большого шлема» не выступит больше и Мария Шарапова. Она уже давно не может отбираться в основную сетку по рейтингу, но в Мельбурн она получила персональное приглашение. Правда, стартовать экс-первой ракетке мира придётся матчем с Донной Векич, имеющей 19-й номер посева. Если Шарапова не защитит заработанные за выход в четвёртый круг очки, то может оказаться в конце второй сотни рейтинга WTA. Получить уайлд-кард на «Ролан-Гаррос» ей будет уже очень непросто.

В первые дни Australian Open многие российские теннисистки могут рассчитывать на попадание на главные корты, однако произойдёт это не благодаря их собственной игре, а из-за соперниц. Многим из них уже в первом круге достались сеянные оппонентки. Особенно не повезло Анастасии Потаповой — с ней померится силами Серена Уильямс. Дарья Касаткина скрестит ракетки с Мэдисон Кис, Маргариту Гаспарян ждёт встреча с Марией Саккари, Светлана Кузнецова сыграет с Маркетой Вондроушовой, а Виталия Дьяченко — с Даниэль Коллинз.

Источник: Россия Сегодня