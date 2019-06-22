Почему в России перестали строить торговые центры

22 июня 2019     40
Почему в России перестали строить торговые центры

В прошлом году в России было введено рекордно низкое число торговых площадей.

Эксперты уверены, что все это результаты снижения покупательной способности россиян, ведь реальные доходы населения падают пять лет подряд.

Как отмечается в исследовании компании Cushman & Wakefield, в прошлом году в России было введено всего 483 тыс. кв. м новых торговых площадей (из них 435 тыс. кв. м в формате торгового центра). Это самым низкий показатель за последние 15 лет.

В развитых странах средний показатель для региональных городов-миллионников соответствует примерно уровню 387 кв. м на 1 тыс. жителей. В то время как в российских городах с населением более 1 млн человек он значительно ниже: например, в Перми всего 135 кв. м торговых площадей на 1 тыс. жителей, в Омске — 273 кв. м, Новосибирске — 283 кв. м.

Из-за не очень благоприятного инвестиционного климата из России уходят и международные девелоперы.

Так, из России уже ушли австрийская компания Immofinanz, немецкий Heitman. Кроме того, финская Stockman продала последний российский актив, Atrium European Real Estate ищет покупателя на семь торговых центров.

ТЦ “Лаванда”–>

Аналогичная ситуация наблюдается и в Севастополе. За последние пять лет в действие был введен только один ТЦ “Лаванда”.

Источник: Портал Информер

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