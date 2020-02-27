Почти в трети российских больниц не нашли водопровод

27 февраля 2020     8
Почти в трети российских больниц не нашли водопровод

Водопровод отсутствует почти в трети российских больниц и поликлиник. Такие выводы следуют из отчета Счетной палаты, посвященного положению дел в здравоохранении в 2018–2019 годах, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Согласно отчету, системы водоснабжения не нашли в 30,5 процентах учреждений. Центральное отопление отсутствует в 41,1 процентах случаев — это около 116 тысяч зданий.

Помимо этого, большинство медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, что приводит к их естественному разрушению. В частности, реконструкции или капитального ремонта требуют около 14 процентов зданий.

Кроме того, в отчете говорится, что в 2018 году врачей стало на 1,03 процента меньше, чем в 2017-м. Количество медицинского персонала за этот период уменьшилось на 32,3 процента. По информации Счетной палаты, уровень обеспеченности врачами в 2018 году в России сравним с показателями развитых стран в 2016-м.

Источник: Лента.Ру

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