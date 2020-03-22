Почти 20 тысяч россиян вернули в Россию из охваченных коронавирусом стран

22 марта 2020     15
Почти 20 тысяч россиян вернули в Россию из охваченных коронавирусом стран

Почти 20 тысяч россиян за прошлую неделю эвакуировали из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Росавиации.

В общей сложности российские авиакомпании осуществили эвакуацию 19 942 человек, из них 4547 — это иностранные граждане. Только за 20 и 21 марта — доставлено 8256 пассажиров, из них 1268 иностранцы.

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00:01 — 21 марта

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В сообщении перечислены страны, из которых вывезли россиян. Среди них значатся Болгария, Венгрия, Индия, Индонезия, Кипр, Молдавия, Испании, Франция и Черногория.

Также сообщается, что министр транспорта России Евгений Дитрих обратился к Министерству иностранных дел с просьбой до 26 марта согласовать точный список российских граждан, которые нуждаются в помощи при возвращении в Россию.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит авиасообщение со всеми странами. Исключение составят рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города.

Источник: Лента.Ру

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