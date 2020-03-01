Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери на Масленице

1 марта 2020     9
Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери на Масленице

Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери во время праздника «Внедорожная Масленица» в подмосковных Электроуглях. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в воскресенье, 1 марта, мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. Использовавшаяся для этого лебедка оборвалась и отлетела в ребенка и его отца. Они скончались на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. По данным Telegram-канала Life Shot, случившееся произошло в зоне барбекю, где не должно быть автомобилей, в связи с чем посетители мероприятия винят организаторов. Кроме того, Mash добавляет, что на празднике не дежурила ни одна экстренная служба, а первая машина приехала только спустя 15 минут.

О смерти россиянина и пятилетней девочки стало известно ранее 1 марта. Изначально сообщалось, что трос оборвался в ходе одного из конкурсов, где участники перетягивали машины на бревнах.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Водитель повез команду Слуцкого на другой стадион перед матчем
Водитель повез команду Слуцкого на другой стадион перед матчем

Водитель автобуса привез казанский «Рубин» не на тот стадион в Нижнем Новгороде перед матчем чемпионата России против «Тамбова». Об этом …


В Турции раскрыли детали уничтожения двух сирийских самолетов
В Турции раскрыли детали уничтожения двух сирийских самолетов

Два бомбардировщика Су-24, принадлежавшие силам президента Сирии Башара Асада, были сбиты турецкими военными при попытке атаковать самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) …


Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери на Масленице
Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери на Масленице

Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери во время праздника «Внедорожная Масленица» в подмосковных Электроуглях. Об этом «Ленте.ру» сообщила …


Россиянин на авто протаранил ворота погранпункта в Нарве
Россиянин на авто протаранил ворота погранпункта в Нарве

На Нарвском пограничном пункте автомобиль, ехавший со стороны России, протаранил ворота и оказался в Эстонии. Об этом в воскресенье, 1 …


Полиция начала обыск в офисе Sputnik в Стамбуле
Полиция начала обыск в офисе Sputnik в Стамбуле

Турецкая полиция проводит обыск в офисе российского агентства Sputnik в Стамбуле в соответствии с ордером, выданным генпрокуратурой города. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты