Появились подробности госпитализации китайцев с высокой температурой в Москве

У всех госпитализированных в Москве граждан Китая высокая температура держалась последние два дня. Детали случившегося приводит «Московский комсомолец».

Уточняется, что медики поставили всем больным предварительный диагноз — инфекция верхних дыхательных путей. Китайцев доставили в первую инфекционную больницу.

Telegram-канал Super в свою очередь сообщает, что гостиницу, где проживали больные, закрыли, на обследование забирают всех постояльцев.

Всего в больницу отвезли семерых человек с высокой температурой. В отеле, где они проживали, всего находится около 270 постояльцев.

Сейчас в Китае зафиксирована вспышка коронавируса. К вечеру 25 января его жертвами стал 41 человек. Меры властей по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

Источник: Лента.Ру