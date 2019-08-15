Появились подробности о жизни изрезавшего москвичку приезжего

15 августа 2019     10
Появились подробности о жизни изрезавшего москвичку приезжего

В Москве задержан приезжий из Саранска, изрезавший свою бывшую девушку в лесу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его информации, у 20-летнего мужчины, которого, как писал РЕН ТВ, зовут Роман Антипов, не задался разговор с 17-летней школьницей, с которой он ранее встречался, и он отвел девушку в лес, ударил ее в голову и повалил на землю. Затем Антипов стал резать ее ножом в области головы, шеи и груди, а параллельно, как пишет газета, пил водку.

Девушке позвонила ее мать, которая заподозрила неладное, и по просьбе дочери вызвала к лесополосе полицию. Прибывший экипаж задержал подозреваемого и доставил его к следователям, школьницу эвакуировали вертолетом.

В столичном главке Следственного комитета изданию сообщили о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство.
13 августа подозреваемого арестовали на два месяца.

Как пишет «Московский комсомолец», Антипов переехал в Москву из Саранска и нигде не работал. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что он участвовал в одиночных пикетах в Москве в поддержку оппозиции, в том числе Алексея Навального и его соратников. Его фотографии с плакатом публиковал в Twitter начальник штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова Борис Золотаревский, также снимок с ним размещен в Instagram-аккаунте «Команда Навального».

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Источник: Лента.Ру

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Появились подробности о жизни изрезавшего москвичку приезжего
Появились подробности о жизни изрезавшего москвичку приезжего

В Москве задержан приезжий из Саранска, изрезавший свою бывшую девушку в лесу. Об этом сообщает «Московский комсомолец». По его информации, …



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