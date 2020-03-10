Появились подробности проведения досрочных выборов в Госдуме

10 марта 2020     19
Появились подробности проведения досрочных выборов в Госдуме

Поправка о проведении досрочных выборов в Госдуму будет подготовлена и роздана в зале. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Он также отметил, что у депутата от «Единой России» Александра Карелина, который ранее заявил, что внесет соответствующую поправку, есть такая возможность.

Как сообщалось ранее, нижняя палата рассмотрит ее уже сегодня. Карелин предположил, что президент России Владимир Путин, предложивший поправки в Конституцию, задумал увеличить роль партии и большинства населения через представительство в парламенте и в Совете Федерации. «Я считаю, чтобы было бы честно провести новые выборы под такие новые наши возможности», — сказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал провести досрочные думские выборы 20 сентября.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра.

Источник: Лента.Ру

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