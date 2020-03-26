Появились подробности спасения жильцов дома в Магнитогорске после взрыва

Очевидцы взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске раскрыли подробности спасения жильцов квартиры, в которой произошло ЧП. Их слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, хозяйку квартиры увезли в реанимацию. Двоих детей, находившихся в помещении в момент взрыва, также удалось спасти.

«У меня на кухне окна развалились, балкон… Входная вылетела дверь. Смотрю, кричит соседский мальчик маленький стоит… Годика два, наверно. Стоит обгоревший. Я его схватила в одеяло завернула», — рассказала собеседница издания.

Источник: Лента.Ру