Появилось видео изнутри коронавирусной больницы в Москве

18 марта 2020     13
Появилось видео изнутри коронавирусной больницы в Москве Видео: Life Новости / YouTube

Сотрудники инфекционной больницы в московской Коммунарке провели журналистам экскурсию по медучреждению и показали, как и где работают медики. Видео опубликовано в Youtube-канале издания Life.

На видео показана административная часть клиники, где нет пациентов, и врачи могут ходить без масок и защитных костюмов. Здесь находится столовая и комнаты для персонала, офисы, диагностические комнаты. В конце демонстрируются внешний вид зданий, а также надземный переход между лечебным и палаточным корпусами, где переодеваются и проводят дезинфекцию медработники.

По последним данным, в России 147 зараженных коронавирусом, еще 17,9 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России резко увеличили оценку проблем из-за цен на нефть
В России резко увеличили оценку проблем из-за цен на нефть

Резкое падение цен на нефть заставило российские власти увеличить оценку проблем с наполнением бюджета. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, …


Появилось видео изнутри коронавирусной больницы в Москве
Появилось видео изнутри коронавирусной больницы в Москве

Видео: Life Новости / YouTube Сотрудники инфекционной больницы в московской Коммунарке провели журналистам экскурсию по медучреждению и показали, как и …


В Москве за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом
В Москве за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом

В Москве за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы, передает РИА Новости. Как спастись от …


Участники автомотопробега высадили «Русский лес» в Севастополе
Участники автомотопробега высадили «Русский лес» в Севастополе

На площадке байк-шоу у горы Гасфорта высадили молодые деревья в рамках акции «Русский лес». Традиционный пробег мотоклуба «Ночные волки», стартовавший …


Охранников бара в Москве задержали по подозрению в избиении посетителя
Охранников бара в Москве задержали по подозрению в избиении посетителя

Охранников одного из московских баров задержали по подозрению в том, что они избили посетителя. Об этом 18 марта агентству городских …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты