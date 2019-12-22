Появилось видео пожара на российском нефтехимическом заводе

В сети появилось видео пожара на заводе «Уфанефтехим» в Башкирии. Кадры выложил пользователь @Sumnikbim.

Еще одно видео, распространенное МЧС России, опубликовал Пятый канал.

О возгорании сообщалось ранее 22 декабря. Пожар начался в трехэтажном производственном здании, огонь распространился на территории в 1600 квадратных метров. По предварительной информации, горят 200-литровые бочки с легковоспламеняющейся жидкостью.

В региональном МЧС утверждают, что угрозы для населения нет, эвакуация не проводилась. С огнем борются 75 человек и 21 единица техники. На место происшествия направлен пожарный поезд.

Источник: Лента.Ру